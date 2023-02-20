Як зв'язатись із ДТЕК Одеські електромережі

Зв’язатись з одеським ДТЕК стало легше: як повідомити про проблему з електропостачанням
Щодня десятки тисяч людей телефонують в ДТЕК, втім не всім міг відповісти оператор. Наразі в компанії збільшили кількість ліній у колцентрі, а також додатково залучили 65 операторів.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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"У лютому збільшили кількість ліній у кол-центрі зі 150 до 200, а також додатково залучили 65 операторів. Все – щоб більш якісно та оперативно опрацьовувати ваші звернення, адже через перебої зі світлом їх кількість зросла в десятки разів", — йдеться в повідомленні.
В компанії звітую, що це дало змогу опрацьовувати всі 100% звернень. За останні 12 днів вони надали відповідь на всі 16 тисяч звернень і внесли понад 150 коригувань у графіки.
Нині одесити можуть допомогти енергетикам поліпшити їх роботу, або повідомити про помилку в графіку, щоб компанія внесла коригування.
Зв’язатися з ДТЕК можна через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Ситуація в електросистемі
20 лютого в Україні не формувалися ліміти на електроенергію, бо дефіциту потужності не зафіксовано. Робота вітчизняних електростанцій дозволила зменшити імпорт електроенергії практично до нуля.
Сьогодні на Одещині проводитимуть заміри споживання електроенергії. Протягом доби — з 00:00 до 24:00 будуть скасовані всі обмеження споживання електроенергії в населених пунктах Одеської області.
В Одесі та Одеському районі, через мережеві обмеження на магістральних мережах Укренерго, заміри відбуватимуться із застосуванням графіків стабілізаційних відключень. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна тут.