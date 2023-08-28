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Обычная тактика для юга: Гуменюк объяснила ночные атаки россиян

28 августа 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуменюк объяснила, как россияне охотятся за ПВО
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне пытаются выявить силы ПВО, запуская ложные цели. Также это может свидетельствовать об определенной экономии или дефиците ракет для осуществления массированных атак.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Эта тактика уже раньше практиковалась оккупантами на юге и они, очевидно, пытаются таким образом компенсировать некоторый дефицит ракет. Также есть вероятность, что они просто готовятся к холодам и запасают определенный арсенал для ударов по критической инфраструктуре", — сказала Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" добавила, что активность вражеской тактической авиации до сих пор наблюдается возле юго-восточных областей, в частности над акваторией Черного моря.

"Угроза с моря остается не только от авиации. Ракетоносители снова переместились в акваторию Черного моря, поэтому повторные удары могут быть в любой момент", — констатировала военная.

Напомним, ночью 27 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Также мы писали, что в ходе успешного контрнаступления украинские военные освободили село Роботино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

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