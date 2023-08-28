Гуменюк пояснила, як росіяни полюють на ППО

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни намагаються виявити сили ППО, запускаючи фальшиві цілі. Також це може свідчити про певну економію чи дефіцит ракет для здійснення масованих атак.

Про це етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Ця тактика вже раніше практикувалася окупантами на півдні та вони вочевидь намагаються в такий спосіб компенсувати деякий дефіцит ракет. Так само є ймовірність, що вони просто готуються до холодів та запасають певний арсенал для ударів по критичній інфраструктурі", — сказала Гуменюк.

Також речниця "Півдня" додала, що наразі активність ворожої тактичної авіації досі спостерігається біля південно-східних областей, зокрема над акваторією Чорного моря.

"Загроза з моря залишається не тільки від авіації. Ракетоносії знову перемістилися в акваторію Чорного моря, тому повторні удари можуть бути будь-якої миті", — констатувала військова.

Нагадаємо, вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Також ми писали, що у ході успішного контрнаступу українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. При цьому росіяни опираються "шалено".