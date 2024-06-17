Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Освобождение Грузии зависит от победы Украины — что будет на Черном море arrow

Освобождение Грузии зависит от победы Украины — что будет на Черном море

17 июня 2024 22:03
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Грузия в войне против России: в каком состоянии страна
Митинг против России в Грузии Фото: Синица Александр/ УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Грузия под российской оккупацией оказалась гораздо раньше Украины. И сейчас страна-агрессор пытается расшатать политическую ситуацию в стране в свою пользу. Стравливая наши две страны между собой, РФ пытается как-то спасти свой флот в Черном море, надеясь, что украинские дроны не достанут до Сухуми. Однако как будет развиваться этот регион, в том числе и с геополитической точки зрения, будет зависеть от исхода войны.

О том, как война в Украине изменит ситуацию в Грузии и удастся ли стране деоккупировать свои территории, журналисты Новини.LIVE спросили у бывшего премьер-министра Гиорги Барамидзе.

Читайте также:

Судьба Черноморского флота РФ

Украина стала феноменом для всего мира, ведь практически обезвредила Черноморский флот РФ без флота. Сегодня страна-агрессор уходит как можно дальше — в порты оккупированной Грузии. Там Россия пытается построить порт, который "закроет" корабли в гаванях. Сухуми и Очамчире.

"Российский флот находится в заключении в каких-то своих гаванях и портах, которые они до сих пор используют. К сожалению, это касается и оккупированных территорий Грузии, где они тоже хотят пристроить свои корабли. Но я думаю, что абсолютно нормально, что Украина продолжает свою героическую борьбу против российского оккупационного флота, и это будет везде, где эти оккупанты будут находиться, несмотря на название порта", — говорит бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамибдзе.

Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамибдзе.  
Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамибдзе. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, политик считает, что Украина имеет право наращивать свою боевую мощь и бить по российским кораблям, где бы они ни находились. Для этого партнеры должны предоставить как можно больше дальнобойного оружия.

"Я абсолютно уверен, что с помощью наших друзей Украина будет развивать свой потенциал дронов и другой, который не дает российскому оккупационному флоту развернуться и достигать тех целей, которые для них были важны", — добавляет Барамидзе.

РФ строит порт на оккупированной территории Грузии Фото: Civil Georgia
РФ строит порт на оккупированной территории Грузии Фото: Civil Georgia

Главная цель — уничтожить Путина на Черном море

Россия не соблюдает никаких законов военного времени. Именно поэтому Украина и ее партнеры должны наносить самые болезненные удары даже в глубоком тылу. Крым — определенная ахиллесова пята Путина, потеряв которую, он может потерять контроль над всей страной.

"Все эти корабли РФ нужно топить и уничтожать. Другого выхода, другого метода борьбы против врага никто еще не придумал, тем более против такого совершенно нецивилизованного. Надо сделать так, чтобы путинский флот и армия вовсе не существовали как угроза не только Украине и Грузии, но и другим государствам Европы", — отмечает дипломат.

Освобождение Грузии зависит от победы Украины - что будет на Черном море - фото 3
Митинг против России в Грузии Фото: Синица Александр/ УНИАН

Грузия в защиту Украины

Сегодня тысячи граждан Грузии встали в защиту Украины, ведь они очень хорошо помнят, как РФ оккупировала 25% черноморской страны. Гиорги Барамидзе отмечает, что без свободной Украины от российского ига не освободится и Грузия.

"Я горжусь нашим грузинским легионом и другими подразделениями граждан Грузии, которые борются в Украине. Они сражаются против нашего общего врага — Путина и путинской России", — говорит экс-премьер.

Георгий Барамидзе на Майдане Незалежности
Гиорги Барамидзе на Майдане Незалежности. Фото: Синица Александр/ УНИАН

Кроме того, он считает, что конечной целью кремлевского диктатора является уничтожение всех живущих по соседству с Россией народов. Барамидзе уверен, что если РФ удастся уничтожить Украину, то следующей будет снова Грузия, народ которой постоянно выходит на митинги против пророссийских властей.

"Они пытаются расшатать ситуацию, используя свою пятую колонну как правительство под руководством контролируемого олигарха Иванишвили. И они сейчас вот пошли в этом направлении, так сказать, ва-банк, но получили очень серьезный отпор от грузинского общества", — добавляет Гиорги Барамидзе.

Освобождение Грузии зависит от победы Украины - что будет на Черном море - фото 5
Барамидзе об уходе Грузии. Фото: Новини.LIVE

Отдельно политический деятель отмечает, что Грузия может все изменить в ближайшее время — на парламентских выборах, которые состоятся в октябре. Господин Барамидзе считает, что каждый гражданин, желающий жить в свободной европейской стране, должен обязательно проявить себя и отдать голос за свободу.

война в Украине
война
Украина
флот
Одесса
российские войска
Одесская область
Новости Одессы
Грузия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор