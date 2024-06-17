Грузия в войне против России: в каком состоянии страна

Митинг против России в Грузии Фото: Синица Александр/ УНИАН

Грузия под российской оккупацией оказалась гораздо раньше Украины. И сейчас страна-агрессор пытается расшатать политическую ситуацию в стране в свою пользу. Стравливая наши две страны между собой, РФ пытается как-то спасти свой флот в Черном море, надеясь, что украинские дроны не достанут до Сухуми. Однако как будет развиваться этот регион, в том числе и с геополитической точки зрения, будет зависеть от исхода войны.

О том, как война в Украине изменит ситуацию в Грузии и удастся ли стране деоккупировать свои территории, журналисты Новини.LIVE спросили у бывшего премьер-министра Гиорги Барамидзе.

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Судьба Черноморского флота РФ

Украина стала феноменом для всего мира, ведь практически обезвредила Черноморский флот РФ без флота. Сегодня страна-агрессор уходит как можно дальше — в порты оккупированной Грузии. Там Россия пытается построить порт, который "закроет" корабли в гаванях. Сухуми и Очамчире.

"Российский флот находится в заключении в каких-то своих гаванях и портах, которые они до сих пор используют. К сожалению, это касается и оккупированных территорий Грузии, где они тоже хотят пристроить свои корабли. Но я думаю, что абсолютно нормально, что Украина продолжает свою героическую борьбу против российского оккупационного флота, и это будет везде, где эти оккупанты будут находиться, несмотря на название порта", — говорит бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамибдзе.

Бывший премьер-министр Грузии Гиорги Барамибдзе. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, политик считает, что Украина имеет право наращивать свою боевую мощь и бить по российским кораблям, где бы они ни находились. Для этого партнеры должны предоставить как можно больше дальнобойного оружия.

"Я абсолютно уверен, что с помощью наших друзей Украина будет развивать свой потенциал дронов и другой, который не дает российскому оккупационному флоту развернуться и достигать тех целей, которые для них были важны", — добавляет Барамидзе.

РФ строит порт на оккупированной территории Грузии Фото: Civil Georgia

Главная цель — уничтожить Путина на Черном море

Россия не соблюдает никаких законов военного времени. Именно поэтому Украина и ее партнеры должны наносить самые болезненные удары даже в глубоком тылу. Крым — определенная ахиллесова пята Путина, потеряв которую, он может потерять контроль над всей страной.

"Все эти корабли РФ нужно топить и уничтожать. Другого выхода, другого метода борьбы против врага никто еще не придумал, тем более против такого совершенно нецивилизованного. Надо сделать так, чтобы путинский флот и армия вовсе не существовали как угроза не только Украине и Грузии, но и другим государствам Европы", — отмечает дипломат.

Митинг против России в Грузии Фото: Синица Александр/ УНИАН

Грузия в защиту Украины

Сегодня тысячи граждан Грузии встали в защиту Украины, ведь они очень хорошо помнят, как РФ оккупировала 25% черноморской страны. Гиорги Барамидзе отмечает, что без свободной Украины от российского ига не освободится и Грузия.

"Я горжусь нашим грузинским легионом и другими подразделениями граждан Грузии, которые борются в Украине. Они сражаются против нашего общего врага — Путина и путинской России", — говорит экс-премьер.

Гиорги Барамидзе на Майдане Незалежности. Фото: Синица Александр/ УНИАН

Кроме того, он считает, что конечной целью кремлевского диктатора является уничтожение всех живущих по соседству с Россией народов. Барамидзе уверен, что если РФ удастся уничтожить Украину, то следующей будет снова Грузия, народ которой постоянно выходит на митинги против пророссийских властей.

"Они пытаются расшатать ситуацию, используя свою пятую колонну как правительство под руководством контролируемого олигарха Иванишвили. И они сейчас вот пошли в этом направлении, так сказать, ва-банк, но получили очень серьезный отпор от грузинского общества", — добавляет Гиорги Барамидзе.

Барамидзе об уходе Грузии. Фото: Новини.LIVE

Отдельно политический деятель отмечает, что Грузия может все изменить в ближайшее время — на парламентских выборах, которые состоятся в октябре. Господин Барамидзе считает, что каждый гражданин, желающий жить в свободной европейской стране, должен обязательно проявить себя и отдать голос за свободу.