Грузія у війні проти Росії: в якому стані країна

Мітинг проти Росії у Грузії. Фото: Синиця Олександр/ УНІАН

Грузія під російською окупацією опинилася значно раніше України. І зараз країна-агресорка намагається розхитати політичну ситуацію в країні на свою користь. Стравлюючи наші дві країни між собою, РФ намагається хоч якось врятувати свій флот у Чорному морі, сподіваючись, що українські дрони не дістануть до Сухумі. Однак як розвиватиметься цей регіон, у тому числі й з геополітичного погляду, залежатиме від результату війни.

Про те, як війна в Україні змінить ситуацію в Грузії та чи вдасться країні деокупувати свої території, журналісти Новини.LIVE запитали в колишнього премʼєр-міністра Гіоргі Барамідзе.

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Доля Чорноморського флоту РФ

Україна стала феноменом для усього світу, адже практично знешкодила Чорноморський флот РФ, не маючи флоту. Сьогодні країна-агресорка тікає якомога далі — до портів окупованої Грузії. Там Росія намагається побудувати порт, який "закриє" кораблі у гаванях. Сухумі та Очамчире.

"Російський флот перебуває в ув'язненні в якихось своїх гаванях і портах, які вони досі використовують. На жаль, це стосується і окупованих територій Грузії, де вони теж хочуть прилаштувати свої кораблі. Але я думаю, що абсолютно нормально, що Україна продовжує свою героїчну боротьбу проти російського окупаційного флоту, і це буде скрізь, де ці окупанти будуть знаходитися, попри назву порту", — говорить колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамібдзе.

Колишній премʼєр-міністр Грузії Гіоргі Барамібдзе. Фото: Новини.LIVE

Крім того, політик вважає, що Україна має право нарощувати свою бойову міць та бити по російських кораблях, де б вони не знаходилися. Для цього партнери мають надати якомога більше далекобійної зброї.

"Я абсолютно впевнений, що за допомогою наших друзів Україна розвиватиме свій потенціал дроновий та інший, який не дає російському окупаційному флоту розгорнутися та досягати тих цілей, які для них були важливими", — додає пан Барамідзе.

РФ будує порт на окупованій території Грузії. Фото: Civil Georgia

Головна мета — знищити Путіна на Чорному морі

Росія не дотримується жодних законів воєнного часу. Саме тому Україна та її партнери мають завдавати найболючіших ударів навіть у глибокому тилу. Крим є певною ахілесовою пʼятою Путіна, втративши яку, він може втратити контроль над усією країною.

"Всі ці кораблі РФ треба топити та знищувати. Іншого виходу, іншого методу боротьби проти ворога ніхто ще не вигадав, тим більше проти такого абсолютно нецивілізованого. Треба зробити так, щоб путінський флот та армія зовсім не існували як загроза не тільки Україні та Грузії, а й іншим державам Європи", — наголошує дипломат.

Мітинг проти Росії у Грузії. Фото: Синиця Олександр/ УНІАН

Грузія на захисті України

Сьогодні тисячі громадян Грузії стали на захист України, адже вони дуже добре памʼятають, як РФ окупувала 25% чорноморської країни. Гіоргі Барамідзе зазначає, що без вільної України від російського ярма не звільниться й Грузія.

"Я пишаюся нашим грузинським легіоном та іншими підрозділами громадян Грузії, які борються в Україні. Вони бʼються проти нашого спільного ворога — Путіна і путінської Росії", — говорить експремʼєр.

Гіоргі Барамідзе на Майдані Незалежності. Фото: Синиця Олександр/ УНІАН

Крім того, він вважає, що кінцевою метою кремлівського диктатора є знищення усіх народів, які живуть по сусідству з Росією. Барамідзе впевнений, що якщо РФ вдасться знищити Україну, то наступною буде знову Грузія, народ якої постійно виходить на мітинги проти проросійської влади.

"Вони намагаються розхитати ситуацію, використовуючи свою п'яту колону як уряд під керівництвом контрольованого олігархом Іванішвілі. І вони зараз ось пішли у цьому напряму, так би мовити, ва-банк, але отримали дуже серйозну відсіч від грузинського суспільства", — додає Гіоргі Барамідзе.

Барамідзе про звільнення Грузії. Фото: Новини.LIVE

Окремо політичний діяч наголошує, що Грузія може все змінити зсередини найближчим часом — на парламентських виборах, які відбудуться в жовтні. Пан Барамідзе вважає, що кожен громадянин, який хоче жити у вільній європейській країні, має обовʼязково проявити себе та віддати голос за свободу.