Проблемы военных после увольнения: судебные дела и невыплаты денег

Украинские военнослужащие выполняют задачи. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация в Украине продолжается полным ходом, однако до конца не урегулирован вопрос с теми, кто уже на фронте. А проблем у военных более чем достаточно, начиная от законных способов уволиться из армии и заканчивая боевыми выплатами. Немало зависит от командиров на местах, которые на многое закрывают глаза. Есть ли выход из ситуации и какие юридические нюансы должен знать каждый?!

Об этом журналисты Новини.LIVE говорили с одесским юристом Алексеем Шалару.

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Увольнение с военной службы

Чтобы сегодня уволится со службы в Вооруженных силах Украины, необходимы достаточно резкие причины. Так, в законодательстве прописано несколько оснований — состояние здоровья, семейные обстоятельства, достижение предельного возраста пребывания на службе и вступление в законную силу обвинительного приговора суда. Процедура довольна проста на первый взгляд — подача рапорта, предъявление документов, прохождение военно-врачебной комиссии и оформление приказа об увольнении. Но это все теория. На практике все совсем по-другому. Командиры не всегда признают официальные документы. Без этого рапорт не принимают или же отказывают без объяснений. В результате даже те, кто имеет серьезные основания, остаются на службе, не имея возможности отстоять свои права. Суды, хоть и становятся единственным реальным способом добиться справедливости, на практике — непосильная процедура для человека в окопе.

"Сейчас ко мне обратилось несколько офицеров, которые пытаются уволиться со службы по семейным обстоятельствам. В частности, у одного из них жена — лицо с инвалидностью второй группы, которая нуждается в постоянном уходе. Он подал соответствующий рапорт, но еще раньше, когда оформляли справку МСЭК, там не было указано, что она нуждается в постоянной помощи. А именно эта справка является основой для врачебно-консультативной комиссии. И все — воинская часть говорит: "А мы не хотим увольнять". Некоторые судьи считают, что наличие справки ВКК является достаточным основанием для увольнения. Но если есть хоть какая-то формальная зацепка — воинская часть найдет основание, чтобы отказать в увольнении", — говорит юрист Алексей Шалару.

Юрист Алексей Шалару об увольнении с военной службы. Фото: Новини.LIVE

Тем временем военнослужащий продолжает служить, часто в условиях, которые прямо противоречат его семейным обстоятельствам. Это создает правовой вакуум, где, с одной стороны, есть законные основания для увольнения, а с другой — нежелание системы их признавать.

Невыплаты военным

Даже те, кто таки добивается освобождения, попадают в новую волну проблем. Речь идет о невыплатах, неправильных расчетах зарплат, задержках компенсаций за форму или боевые. Очень часто эти вопросы возникают именно после службы — когда военный уже не подчиняется командованию и решает отстаивать свои права. Однако многие не решаются обращаться в суд еще во время службы.

"Ко мне обращаются уже после увольнения. Ведь начинается: невыплаты, неправильный расчет зарплаты, проблемы с возмещением за форму. Но многие боятся судиться еще во время службы — потому что знают, что руководство может создать трудности. Если это офицер, еще как-то можно продержаться. Но рядовой состав сразу под давлением", — отмечает эксперт.

Банкноты номиналом тысяча гривен. Фото: УНИАН/Полищук Максим

Такое давление особенно ощутимо на местах, где командиры фактически имеют неограниченное влияние. Это еще больше отдаляет военных от попыток законно защитить себя. Многие откладывают судебный процесс на потом, теряя время и документы. А тем временем система сохраняет безнаказанность и бюрократический саботаж.

Ранее мы писали, о том можно ли выезжать за границу, если закончился контракт с ВСУ. А также, о том имеют ли право бывшие осужденные уволиться со службы.