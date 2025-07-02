Проблеми військових після звільнення: судові справи й невиплати грошей

Українські військовослужбовці виконують завдання. Фото: Новини.LIVE

Мобілізація в Україні триває повним ходом, проте до кінця не врегульовано питання з тими, хто вже на фронті. А проблем у військових більш ніж достатньо, починаючи від законних способів звільнитися з армії та закінчуючи бойовими виплатами. Багато залежить від командирів на місцях, які багато на що заплющують очі. Чи є вихід із ситуації і які юридичні нюанси повинен знати кожен?!

Про це журналісти Новини.LIVE говорили з одеським юристом Олексієм Шалару.

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Звільнення з військової служби

Щоб сьогодні звільниться зі служби у Збройних силах України, необхідні досить різкі причини. Так, у законодавстві прописано кілька підстав — стан здоров'я, сімейні обставини, досягнення граничного віку перебування на службі та набрання законної сили обвинувального вироку суду. Процедура здається простою на перший погляд — подання рапорту, пред'явлення документів, проходження військово-лікарської комісії та оформлення наказу про звільнення. Але це все теорія. На практиці все зовсім по-іншому. Командири не завжди визнають офіційні документи. Без цього рапорт не приймають або ж відмовляють без пояснень. Через що навіть ті, хто мають серйозні підстави, залишаються на службі, не маючи змоги відстояти свої права. Суди, хоч і стають єдиним реальним способом домогтися справедливості, на практиці — непосильна процедура для людини в окопі.

"Зараз до мене звернулося кілька офіцерів, які намагаються звільнитися зі служби за сімейними обставинами. Зокрема, в одного з них дружина — особа з інвалідністю другої групи, яка потребує постійного догляду. Він подав відповідний рапорт, але ще раніше, коли оформлювали довідку МСЕК, там не було вказано, що вона потребує постійної допомоги. А саме ця довідка є основою для лікарсько-консультативної комісії. І все — військова частина каже: "А ми не хочемо звільняти". Деякі судді вважають, що наявність довідки ЛКК є достатньою підставою для звільнення. Але якщо є хоч якась формальна зачіпка — військова частина знайде підставу, щоб відмовити у звільненні", — каже юрист Олексій Шалару.

Юрист Олексій Шалару про звільнення з військової служби. Фото: Новини.LIVE

Тим часом військовослужбовець продовжує служити, часто в умовах, які прямо суперечать його сімейним обставинам. Це створює правовий вакуум, де, з одного боку, є законні підстави для звільнення, а з іншого — небажання системи їх визнавати.

Невиплати військовим

Навіть ті, хто таки добивається звільнення, потрапляють у нову хвилю проблем. Йдеться про невиплати, неправильні розрахунки зарплат, затримки компенсацій за форму або бойові. Дуже часто ці питання постають саме після служби — коли військовий уже не підпорядковується командуванню і вирішує відстоювати свої права. Проте багато хто не наважується звертатися до суду ще під час служби.

"До мене звертаються вже після звільнення. Адже починається: невиплати, неправильний розрахунок зарплати, проблеми з відшкодуваннями за форму. Але багато хто боїться судитися ще під час служби — бо знають, що керівництво може створити труднощі. Якщо це офіцер, ще якось можна протриматися. Але рядовий склад — одразу під тиском", — зазначає експерт.

Банкноти номіналом тисяча гривень. Фото: УНІАН/Поліщук Максим

Такий тиск особливо відчутний на місцях, де командири фактично мають необмежений вплив. Це ще більше віддаляє військових від спроб законно захистити себе. Багато хто відкладає судовий процес на потім, втрачаючи час і документи. А тим часом система зберігає безкарність і бюрократичний саботаж.

Раніше ми писали, про те чи можна виїжджати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ. А також про те чи мають право колишні засуджені звільнитися зі служби.