На хлебзаводе в Одессе аудиторы обнаружили нарушение

Далее будет разбираться СБУ

Южный офис Госаудитслужбы провел финансовый аудит деятельности государственного предприятия "Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов". В ходе проверки установили факты неэффективных управленческих решений на общую сумму 87 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Южного офиса Госаудитслужбы.

Специалисты Южного офиса Госаудитслужбы обратили внимание на одностороннее исполнение договоров о переработке давальческого зерна, которые предприятие заключило с компаниями ПП "Балканика-Трейд" и АО "Аграрный фонд". Эти компании не выполнили взятых на себя обязательств по предоставленным объемам сырья.

"В 2020 году вместо запланированных 25 тыс. тонн зерна для ЧП "Балканика-Трейд" было переработано всего 8,7 тыс. тонн. Кроме того, Кулиндоровский КХП, со своей стороны, не просмотрел калькуляции стоимости услуг и фактически провел переработку зерна по ценам" ниже себестоимости. Как следствие, предприятие недополучило почти 24 млн грн" , — говорится в сообщении.

Премии за "особо важные задачи"

Также было зафиксировано, что 8 работников получили 2,1 млн грн компенсаций во время увольнения. Получив деньги, эти же работники в течение недели были возобновлены на своих должностях.

Также руководство предприятия насчитало себе 1,8 млн грн за совместительство, а еще 1,1 млн грн были выплачены некоторым работникам в виде премий за "особо важные задачи". Что это были за задачи в условиях невыполнения плана, руководство предприятия не смогло объяснить.

По результатам аудиторского исследования ГП "Кулиндоровский КХП" предоставлено 11 рекомендаций для обязательного учета и информированы Государственное агентство резерва Украины и Служба безопасности Украины.

Напомним, Южный офис Госаудитслужбы проверили работу отдела образования Черноморского горсовета Одесской области. В результате было обнаружено нарушение почти на 10 млн грн.