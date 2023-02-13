Звільнили з преміями та повернули на роботу: на хлібзаводі в Одесі аудитори виявили порушення
Південний офіс Держаудитслужби провів фінансовий аудит діяльності державного підприємства "Куліндорівський комбінат хлібопродуктів". В ході перевірки встановили факти неефективних управлінських рішень на загальну суму 87 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Південного офісу Держаудитслужби.
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Фахівці Південного офісу Держаудитслужби звернули увагу на однобоке виконання договорів про переробку давальницького зерна, які підприємство уклало з компаніями ПП "Балканіка-Трейд" та АТ "Аграрний фонд". Ці компанії не виконали взятих на себе зобов’язань щодо наданих обсягів сировини.
"У 2020 році замість запланованих 25 тис. тонн зерна для ПП "Балканіка-Трейд" було перероблено лише 8,7 тис. тонн. Крім того, Куліндорівський КХП, зі свого боку, не переглянув калькуляції вартості послуг і фактично провів переробку зерна за цінами, нижчими за собівартість. Як наслідок, підприємство недоотримало майже 24 млн грн", — йдеться в повідомленні.
Премії за "особливо важливі завдання"
Також було зафіксовано, що 8 працівників одержали 2,1 млн грн компенсацій під час звільнення. Отримавши гроші, ці самі працівники протягом тижня були поновлені на своїх посадах.
Також керівництво підприємства нарахувало собі 1,8 млн грн за сумісництво, а ще 1,1 млн грн були виплачені деяким працівникам у вигляді премій за "особливо важливі завдання". Що то були за завдання в умовах невиконання плану, керівництво підприємства не змогло пояснити.
За результатами аудиторського дослідження ДП "Куліндорівський КХП" надано 11 рекомендацій для обов’язкового врахування та поінформовані Державне агентство резерву України і Служба безпеки України.
Нагадаємо, Південний офіс Держаудитслужби перевірили роботу відділу освіти Чорноморської міськради, що на Одещині. В результаті було виявлено порушення майже на 10 млн грн.