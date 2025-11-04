Растрата средств на ремонт укрытия в Беляевке - будут судить чиновников

Укрытие, которое не доделал подрядчик. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области руководителя строительной компании и инженера технадзора обвиняют в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытия. Работы они выполнили не полностью, но деньги — получили сполна. Вскоре дело будет рассматривать суд.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали схемы

Прокуроры Черноморской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении руководителя строительной компании и инженера технического надзора. По данным следствия, между Управлением градостроительства Беляевского городского совета и подрядной организацией заключили договор на капремонт подвального помещения, которое должны были обустроить как укрытие Мирнянского дома культуры. Подрядчик выполнил лишь часть работ, но стоимость существенно завысил. Из-за этого из местного бюджета безосновательно перечислили более 246 тысяч гривен. Инженер технадзора не проверил, соответствуют ли выполненные работы смете, что привело к незаконной выплате.

Как накажут

Дельцам инкриминируют присвоение бюджетных средств, служебный подлог и служебную халатность (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины). В рамках производства заявлен гражданский иск, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный государству. Судебное разбирательство начнется в ближайшее время. Если их признают виновными, самое суровое наказание по этим статьям — до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

