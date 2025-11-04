Розтрата коштів на ремонт укриття в Біляївці — судитимуть посадовців

Укриття, яке не доробив підрядник. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині керівника будівельної компанії та інженера технагляду звинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт укриття. Роботи вони виконали не повністю, але гроші отримали сповна. Незабаром справу розглядатиме суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі схеми

Прокурори Чорноморської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо керівника будівельної компанії та інженера технічного нагляду. За даними слідства, між Управлінням містобудування Біляївської міської ради та підрядною організацією уклали договір на капремонт підвального приміщення, яке мали облаштувати як укриття Мирнянського будинку культури. Підрядник виконав лише частину робіт, але вартість суттєво завищив. Через це з місцевого бюджету безпідставно перерахували понад 246 тисяч гривень. Інженер технагляду не перевірив, чи відповідають виконані роботи кошторису, що призвело до незаконної виплати.

Як покарають

Ділкам інкримінують привласнення бюджетних коштів, службове підроблення та службову недбалість (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України). У межах провадження заявлено цивільний позов, щоб компенсувати збитки, завдані державі. Судовий розгляд розпочнеться найближчим часом. Якщо їх визнають винними, найсуворіше покарання за цими статтями — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

