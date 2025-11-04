Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Звіт є, ремонту нема — на Одещині судять посадовців

Звіт є, ремонту нема — на Одещині судять посадовців

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 11:20
Оновлено: 11:17
Розтрата коштів на ремонт укриття в Біляївці — судитимуть посадовців
Укриття, яке не доробив підрядник. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині керівника будівельної компанії та інженера технагляду звинувачують у розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт укриття. Роботи вони виконали не повністю, але гроші отримали сповна. Незабаром справу розглядатиме суд.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі схеми

Прокурори Чорноморської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо керівника будівельної компанії та інженера технічного нагляду. За даними слідства, між Управлінням містобудування Біляївської міської ради та підрядною організацією уклали договір на капремонт підвального приміщення, яке мали облаштувати як укриття Мирнянського будинку культури. Підрядник виконав лише частину робіт, але вартість суттєво завищив. Через це з місцевого бюджету безпідставно перерахували понад 246 тисяч гривень. Інженер технагляду не перевірив, чи відповідають виконані роботи кошторису, що призвело до незаконної виплати.

Як покарають

Ділкам інкримінують привласнення бюджетних коштів, службове підроблення та службову недбалість (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України). У межах провадження заявлено цивільний позов, щоб компенсувати збитки, завдані державі. Судовий розгляд розпочнеться найближчим часом. Якщо їх визнають винними, найсуворіше покарання за цими статтями — до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві викрили схему розкрадання коштів на ремонті метро. Також ми писали, що начальник Київської міської військової адміністрації звернувся до Кличка щодо оборонних витрат.

держбюджет збитки Одеса ремонт Одеська область Новини Одеси гроші
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації