Нові правила в’їзду до Румунії для українських водіїв

Румунія запровадила нові правила для українських водіїв. Тепер без довідки про технічний стан авто прикордонники розвертають просто з кордону. Нововведення діє вже зараз і стосується всіх машин — від легкових до вантажних.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Українські водії, які планують їхати до Румунії, мають бути особливо уважними, адже без довідки про технічний стан автомобіля в країну не впустять. Причому це стосується не лише водіїв, які перетинають кордон на короткий термін, а й тих, хто їде транзитом.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне та відповідає всім нормам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій станції. Техніки обов’язково перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопні гази та інші ключові системи.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

біометричний паспорт або візу;

документи на авто;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);

довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Нагадаємо, для перетину кордону з Молдовою потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля. Також ми писали, що змінилось для українців відсьогодні на кордоні з ЄС.