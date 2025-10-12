Відео
Відео

Головна Одеса Виїзд до Молдови — де є затримки на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови — де є затримки на трасі Одеса-Рені

Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:18
Затори на трасі Одеса-Рені 12 жовтня: черги на Паланку й Орлівку
Машини в черзі на виїзд до Молдови. Фото: кадр з відео

Зранку 12 жовтня у напрямку до Молдови на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори. Тим часом дорога до Румунії залишається відносно вільною, хоча й там є ускладнення на окремих ділянках.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Ранковий трафік у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зупинився ще до села Маяки. На картах Google Maps ця ділянка "почервоніла" — це означає, що рух практично паралізовано. Подорож до КПП сьогодні триватиме понад годину.

Виїзд до Молдови — де є затримки на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

Проблеми з рухом спостерігаються й на півдні області. На трасі М-15 у напрямку пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" утворилися затори біля Сарати, Холмського та Утконосівки. Подорож може тривати до чотирьох годин.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою без довідки про технічний стан автомобіля вас не пропустять у країну. Також ми писали, що на Одещині на лаву підсудних відправили водія маршрутки, який спричинив ДТП на трасі Одеса-Рені. 

Одеса Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
