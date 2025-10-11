Черги на кордоні з Молдовою: Паланка стоїть, Орлівка вільна

Черги на кордоні з Молдовою. Фото: кадр з відео

Увечері 11 жовтня рух на трасі Одеса-Рені знову утруднений. Водії застрягли у чергах на виїзд до Молдови перед пунктом пропуску Паланка, а також і на в'їзд в Україну. Дорога в бік Орлівки теж завантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

На Одещині на лаву підсудних відправили водія маршрутки, який спричинив ДТП на трасі Одеса-Рені. Також ми писали, яку мінімальну суму готівки треба мати іноземцям для в'їзду в Україну.