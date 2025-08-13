Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 13 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 серпня, в Одесі і області опадів не буде, однак спеку може компенсувати прохолодний північний вітер. Вода у морі відчутно не похолодшає, чому мають порадуватися відпочивальники.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 13 серпня трошки опуститься, однак залишиться достатньо теплою для купання. Вона протягом дня буде триматися на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому році в України зникнуть зими. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.