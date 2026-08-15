Серпневі ціни на Новому ринку в Одесі: фрукти й овочі подешевшали

Люди на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Серпень на Новому ринку радує цінами. Сезон уже в розпалі, тож на частину фруктових та овочевих вартість пішла вниз, а вибір став більшим. Але продавці помічають зміни у попиті та звичках покупців після складних тижнів із масованими атаками, тривогами та відключеннями світла.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, яка зараз вартість сезонних продуктів на Новому ринку в Одесі.

Фрукти і ягоди

Королем продажів продавці називають персик, а серед ягід зараз особливо добре беруть лохину. Переважно сезонні фрукти і ягоди привозять із Вінниччини та Умані, водночас на прилавках є й імпортна продукція. Фруктів у серпні багато, тому вони поступово дешевшають, а от ягід стає менше — їхній сезон уже йде до завершення, то й ціни піднімаються відповідно.

"Менше людей стало. Я думаю, що це пов’язано з масованою атакою: вже більше трьох тижнів нас дуже бомблять. Я так думаю, що покращиться трошечки ситуація пізніше", — ділиться продавчиня Ірина.

Продавчиня Ірина про попит на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Кавун — 12–15 грн/кг

Диня — 40 грн/кг

Абрикоси — 100–120 грн/кг

Персики сезонні — 80–100 грн/кг

Персики імпортні — близько 200 грн/кг

Виноград — 200–230 грн/кг

Яблука — близько 70 грн/кг

Черешня — 250 грн/кг

Інжир турецький — 700 грн/кг

Вартість ягод:

Лохина — 250–350 грн/кг

Малина — 300–400 грн/кг

Полуниця — 180 грн/кг

Фрукти на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд

У серпні врожаю вже вдосталь, тому й вибір більший, і ціни приємніші, ніж на початку літа. Значну частину продукції привозять із Кілії — просто з власних полів. Продавці кажуть, що овочі не встигають залежатись на прилавках — попит великий.

"У вихідні людей більше, ніж у звичайні дні. Бувають тривоги і люди ховаються. Зараз беруть на закрутки, закваски, огірки, помідори — люди вже почали консервувати", — каже продавчиня Галина.

Прдавчиня Галина про овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Помідори польові — 30 грн/кг

Помідори домашні — 40–80 грн/кг

Огірки — 40–50 грн/кг

Картопля — 30 грн/кг

Цибуля — 100 грн/кг

Часник — 150 грн/кг

Баклажани — 50 грн/кг

Цвітна капуста — 120 грн/кг

Броколі — 200 грн/кг

Кукурудза — 15 грн/шт.

Вартість грибів:

Печериці — 160–170 грн/кг

Лисички — 130 грн/кг

Овочі на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Молочний ряд

На молочному ряду вибір традиційно великий: від домашнього молока й сметани до кількох видів бринзи та сулугуні — все з Березівського району. Через спеку частину продуктів не тримають на прилавку, а зберігають у холодильнику й дістають уже для покупців.

"Ціни такі самі, як і були, вони не змінювалися. У нас трохи подешевшав знежирений сир і сир середньої жирності — буквально на 20–30 гривень, а жирний залишився за тією ж ціною. Просто покупці стали брати менше: раніше купували кілограм або пів кілограма, а зараз — по 200–300 грамів через відключення світла", — говорить продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Молоко — 50 грн/л

Сулугуні — 350 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 260 грн/кг

Козяча бринза — 350 грн/кг

Витримана коров’яча бринза — 220 грн/кг

Сир жирний — 230-240 грн/кг

Сир знежирений — 120 грн/кг

Сир середньої жирності — 150 грн/кг

Сир із топленого молока — 280 грн/кг

Вершкове масло — 500 грн/кг

Вершки — 350 грн

Сметана нежирна — 160 грн/кг

Сметана жирна сепараторна — 250 грн/кг

Інші товари:

Млинці готові — 200 грн/кг

Лаваш кукурудзяний — 35 грн / 3 листів

Домашня локшина — 250 грн/кг

Молочна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Копчена продукція та напівфабрикати

Копченості та напівфабрикати на ринок привозять із Подільська Одеської області. Серед найпопулярнішого — лікарська ковбаса, копчене й печене м’ясо, сосиски та сардельки. Але влітку кількість покупців все одно меншає.

"Літом у нас завжди трошки менше попит, тому що люди бажають їсти фрукти й овочі. Ну, нічого, прийде осінь, вони повернуться всі назад. На даний момент нічого поки не змінилося в ціні, але будемо бачити, що нам принесе осінь", — коментує Ольга.

Продавчиня Ольга про копчену продукцію та напівфабрикати. Фото: Новини.LIVE

Вартість копченої та м’ясної продукції:

Домашнє сало — 330 грн/кг

Солонина з паприкою та часником — 430 грн/кг

Копчена курка — 300–320 грн/кг

Домашня ковбаса — 460 грн/кг

Куряча ковбаса — 430 грн/кг

М’ясо копчене та печене — 480 грн/кг

Шия копчена та печена — 500 грн/кг

Підчеревок копчений, варений — 440 грн/кг

Лікарська, любительська ковбаса — 480 грн/кг

Сосиски, сардельки — від 400 грн/кг

Варено-копчені ковбаси — від 550 грн/кг

Сиров’ялене м’ясо — від 800 грн/кг

Сирокопчені ковбаси — від 100 грн за 100 г

Вартість напівфабрикатів:

Вареники — від 250 грн/кг

Пельмені — від 350 грн/кг

Млинці — від 480 грн/кг

Копчена м'ясна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд

На м’ясному ряду — свіжа свинина домашнього виробництва з Березівського району Одещини. М’ясо привозять на ринок безпосередньо від господарства, а тушу розбирають на різні частини вже для продажу. Асортимент залежить від свіжого привозу, тож окремі позиції розбирають ще протягом дня.

"Кому, що треба — то й бере. Хто сало, хто підчеревок, хто м'ясо. Але потрошечки: по пів кілограма, по 600 грамів, кілограм", — розповідає продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Биток — 280–300 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Чалагач — 250–260 грн/кг

Філе — 300 грн/кг

Задня частина — 250 грн/кг

Лопатка — 240 грн/кг

Окорок — 120 грн/кг

М'яна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE

Серпень на ринку зараз грає на руку покупцям: ціни на сезонні бажанки пішли вниз, молочні і м’ясні продукти мають стабільну вартість. Лише з ягодами навпаки — їх урожай закінчується, тому й коштують вони дорожче. Але і тут є ложка дьогтю: продавці кажуть, що через тривоги, атаки та відключення світла людей на ринку теж стало менше.

Раніше Новини.LIVE вже перевіряли ціни на одеському Привозі. Продавці відзначали сезонні коливання вартості, зміни попиту та різну ситуацію залежно від категорії продуктів.

Також Новини.LIVE перевіряли ціни на сезонні фрукти на Київському ринку Одеси. Продавці говорили про активний попит і поступове збільшення частки української продукції на прилавках.