Контрнаступ ЗСУ: чого чекати українцям — прогноз

Одеський маг та чаклун Сергій Кобзар. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Довгоочікуваний контрнаступ почався, про результати поки не повідомляється — витримується режим тиші. Всі завмерли в очікуванні перемоги. У тому, що вона буде, немає сумнівів. Ось тільки хочеться знати терміни, ну якщо не точні дати, то хоча б приблизні. Що чекає на українців до кінця 2023 року? Чи закінчиться війна і чи платитиме Росія нам репарації? Коли українські біженці повернуться додому?

Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE отримали від одеського мага та чаклуна Сергія Кобзаря.

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Час змін

Події найближчим часом розвиватимуться раптово, і до цього українцям варто підготуватися. Перемоги на фронті сприятимуть розвитку та руху багатьох процесів усередині країни, у тому числі тих, які, здавалося б, уже не зрушити з місця. Старт з реалізації деяких із них було дано ще за період ковіду, зараз же все тільки прискорюється.

"Наступні пів року для України стоятимуть на режимі перемотування. Все проходитиме блискавично. Будуть і перемоги на фронті, розпочнеться зачистка корупційних моментів, економічних чинників дуже багато — сказати, що буде легко, я б не сказав. Буде дуже багато таких моментів, з яких складеться враження, що, в принципі, все стало гірше і складніше. Але потрібно налаштуватися на те, що якщо ми не мінятимемо це зараз, то забуксуємо, і те, що можна зробити за 3-5 років, розтягнеться на 10-15 років", — каже маг Сергій Кобзар.

Одеський маг про майбутнє. Фото: Новини.LIVE

Доведеться відмовитися від безлічі звичних речей — якщо ми хочемо стати частиною Європи та жити по-європейськи, необхідно вжити нових заходів і правил. У тому числі у законодавчому полі. Жити за принципом "ми все вирішуємо" — не вийде, треба йти вперед, а не жити минулим.

"Найголовніше — розуміти, що розвал Росії, розвиток України в економіці, просування на фронті та наша безпека — це все лежить на 99% на ЗСУ. По-друге, не варто мати ілюзії, що росіяни самі вдавляться. Нам варто нарощувати свої м'язи, а це боляче і неприємно", — зазначає чаклун.

Що чекає на українців?

Насамперед зміни торкнуться цін — як завжди, вони підуть угору, а зарплати за ними не встигатимуть. Подорожчає буквально все, починаючи від продуктів і закінчуючи енергоресурсами. Економіку ці пів року, що залишилися, лихоманитиме. Швидше за все, деякі сфери не витримають навантаження — як наслідок, зменшення робочих місць. Будуть досить сильні зміни в оподаткуванні, і це дуже не сподобається українцям, але це знову ж таки буде вимушений захід.

"Повірте, на кінець серпня — на перші числа вересня буде зрозумілою ситуація на найближчі рік-півтора. Карти говорять про те, що до цього моменту стане зрозуміло, в якому векторі ми рухаємося, як вибудовуватимемо економіку, як влаштовуватимемо політику, тому що з військової точки зору буде все вже очевидно", — упевнений учасник битви екстрасенсів.

Що чекати українцям у цьому році. Фото: Новини.LIVE

Ядерна зброя

Щодо застосування ядерної зброї, якою лякають росіяни, то розклади говорять про те, що найближчим часом подібних ударів не буде. Чого не скажеш про небезпеку від Запорізької атомної станції.

"Карта загрози, карта перевернутої перспективи — це закриття доріг, якщо перекласти їх на нормальну мову, це, по суті, ймовірність просто колосальна. Я б сказав, що більше б здивувався, якщо вони цього не зроблять. Не можна в картах говорити 100 зі 100, ну, хай буде 90 відсотків є ймовірність, що росіяни там щось зроблять", — підкреслює Сергій Кобзар.

Сподіваюсь, що все ж таки катастрофи не допустять, дає карта повішеного, це означає, що остаточного рішення не прийнято. Наразі тривають дебати, що робити з атомною станцією. Події з так званим бунтом у Росії одних підштовхують до того, щоб зробити якусь гидоту, але при цьому є й ті, хто розуміє, що це позначиться на них самих. Головне, що цей об'єкт залишати просто так ніхто не планує — як би там не було, ми ризикуємо отримати ще один Чорнобиль, правда, трохи в меншому обсязі.

Сергій Кобзар про Запорізьку АЕС. Фото: Новини.LIVE

Повернення Криму

Як показують карти, Крим повернуть досить скоро. Ось тільки маг впевнений, що ця територія не буде повністю українською. Швидше за все, там буде свого роду буферна зона, і стежити за порядком стане третя держава — можливо, Туреччина.

"Я не думаю, що ми туди просто зайдемо і все стане, як раніше, знову буде Автономна Республіка Крим. Думаю, буде щось ще або, можливо, місцеві татари щось візьмуть і організують, але це не буде чисто українська територія", — припускає маг.

Але нам варто бути готовими до проблем, які так чи інакше випливуть після повернення Криму. Вже зараз ми стикаємося з тим, що на повернутих територіях, які були під окупацією з 2014 року, виросло ціле покоління дітей, вони жили за тієї влади. В результаті — спотворені уми, адже вони вчили російські наративи у вигляді історії, культури та мови.

Карти про повернення Криму. Фото: Новини.LIVE

Контрнаступ України

Сьогодні більшість українців завмерли в очікуванні контрнаступу, а тим часом він вже йде. Та про великі досягнення зараз не говорять, але це зовсім не означає, що їх немає. За словами мага, зараз планомірні та добре продумані дії вже дають свої результати.

"Краще нехай воно проходитиме повільно, але в нас буде менше втрат. Забігати та робити це все масовано не варто, це призведе до величезних втрат. Нехай вони будуть меншими, ніж у росіян, але вони будуть, навіть якщо співвідношення один наш проти 10 супротивника при великих масштабах вилєється в тисячі людей", — зазначає Сергій Кобзар.

Не варто забувати, що за кількістю українців утричі менше, та й ставлення до наших захисників у нас інше. Так що чекати на картинку, як у фільмах, не варто, всьому свій час.

Закінчення війни

Питання закінчення війни зараз хвилює всіх, але сказати точну дату, яку можна буде обвести червоним у календарі, ніхто не може. Тим більше, що поняття перемоги теж дуже розпливчасте. Залежно від того, що мати на увазі під перемогою — звільнення території або момент, коли перестануть нас бомбити, а може — повна капітуляція! Так чи інакше, все це різні дати і терміни.

"Ось ці дати вони можуть бути 2, 3, 5 років, це все так чи інакше розтягнеться. Але результати ми бачитимемо. Потрібно розуміти, що із сусідом нам не пощастило, і ми зараз як Ізраїль. Ми чекаємо на те, чого не знаємо. Ми не знаємо, як вона має закінчитися, а саме фізично відчувати, що вона перемога. Другий момент — мало звільнити території необхідно, щоб відбулася зміна політичного режиму в Росії, інакше через якийсь час все повториться і в більш жорсткому варіанті", — заявив чаклун.

Сергій Кобзар про контрнаступ ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Те, що зараз відбувається в Україні, в майбутньому стосуватиметься не лише нашої країни. Вже зараз Європа починає переформатування, та й загалом змінюється світова економічна, екологічна та політичні моделі. Змінилося ставлення і до сфери оборони, багато хто замислюється про свою безпеку та політичні спілки.

Репарації з боку Росії

Питання оплати репарації на картах проглядалося неодноразово, і щоразу відповідь однозначна — Росія заплатить за все. Ось тільки залишається момент, яким чином гроші надходитимуть до України.

"Я думаю, що це все одно буде під якимось контролем заходу. Ми в цьому самі винні. Я не бачу, щоб у нас швидко закінчили з корупцією. З осені я впевнений, що у нас стане питання саме про жорсткі кадрові зміни, в принципі, навіть зараз уже почало багато чого відбуватися того, що неминуче. Але довіру до нас не так просто повернути — це що стосується грошей", — упевнений маг.

Росія платитиме репарації. Фото: Новини.LIVE

Якщо говорити про боротьбу з корупцією, то процеси, які ми запустимо, зараз дадуть свої результати не раніше кінця наступного року — це за умови, що все піде за планом.

Повернення біженців

Розраховувати, що українці найближчим часом почнуть повертатися додому, масово виїжджаючи з Європи, поки не варто. Люди все ще стежать за ситуацією і, незважаючи на бажання повернутися, розуміють, що тут не є безпечно.

"Я впевнений, що повернення українців розпочнеться десь за два роки та триватиме кілька років. І я думаю, що це вже зовсім інші люди, які готові будувати тут Європу. Вони привезуть сюди ідеї, культуру проживання тощо", — підсумовує Сергій Кобзар.

Українці почнуть повертатись лише через два роки. Фото: Новини.LIVE

Звичайно, будуть складні етапи в країні після повернення біженців та військових із передової — насамперед це позначатиметься на робочих місцях. Але так чи інакше це переломні моменти, які необхідно пройти, для того щоб Україна стала по-справжньому сильною та незалежною державою.

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