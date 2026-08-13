Слідчі знайшли "чорну скриньку" МіГ-29, який впав на Одещині

Місце падіння МіГ-29 на Одещині. Фото: ДБР

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Працівники ДБР знайшли бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який упав на Одещині під час виконання бойового завдання. "Чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень через пожежу, однак фахівці працюють над її відновленням і зчитуванням даних. Слідство розглядає кілька версій авіаційної події та перевіряє всі обставини падіння літака.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань у четвер, 13 серпня.

Місце падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області. Фото: ДБР

ДБР знайшло "чорну скриньку" МіГ-29

ДБР продовжує розслідувати обставини падіння винищувача МіГ-29, яке сталося 10 серпня 2026 року в Березівському районі Одеської області під час виконання бойового завдання. Працівники бюро виявили бортовий реєстратор літака, який має допомогти встановити обставини події.

Водночас "чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням інформації про останні хвилини польоту.

Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. При цьому жодна з них наразі не є остаточно підтвердженою, а розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР.

Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що слідчі мають встановити всі обставини падіння винищувача та ретельно перевірити кожну з версій:

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об’єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки".

Що перевіряє слідство

Зокрема, слідчі перевіряють технічний стан ракети, яку пілот випустив по ворожому безпілотнику, а також її придатність до застосування на момент запуску.

Крім того, ДБР досліджує дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Також вивчаються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

Що відомо про падіння МіГ-29 на Одещині

Увечері 10 серпня МіГ-29 Збройних сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час польоту виникла нештатна ситуація: літак загорівся, а пілот втратив керування.

Льотчик встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Скриншот повідомлення ДБР/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія протягом 13 серпня двічі атакувала залізничні потяги на Одещині ударними дронами. Унаслідок першого удару загинули машиніст та його помічник, а пасажирів евакуювали автобусами до Одеси. Під час другої атаки було пошкоджено тепловоз, але пасажири не постраждали.

Новини.LIVE також писали, що російські ударні дрони атакували пасажирський потяг на Одещині, внаслідок чого загинули машиніст і його помічник. Із потяга евакуювали 317 людей, серед них 67 дітей, та автобусами доправили їх до безпечного місця в Одесі. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО та тиску на Росію через такі атаки.