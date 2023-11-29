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Сотні одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)

29 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 29 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 15:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • пров. 2-й Артилерійський — усі будинки;
  • пров. Місячний, 3, 4, 6;
  • вул. Сегедська, 2-21;
  • вул. Фонтанська дорога, 11;
  • вул. Армійська, 5;
  • вул. Гагаріна, 27а;
  • вул. Варненська, 14-18;
  • вул. Інглезі — усі будинки;
  • вул. Космонавтів — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Більше про комуналку

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

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