Сотні одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)
Сьогодні, 29 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 15:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- пров. 2-й Артилерійський — усі будинки;
- пров. Місячний, 3, 4, 6;
- вул. Сегедська, 2-21;
- вул. Фонтанська дорога, 11;
- вул. Армійська, 5;
- вул. Гагаріна, 27а;
- вул. Варненська, 14-18;
- вул. Інглезі — усі будинки;
- вул. Космонавтів — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Більше про комуналку
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.
Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.
Читайте Новини.LIVE!