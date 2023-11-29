Сотні одеситів залишилися сьогодні без води (адреси)

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 29 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 15:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

пров. 2-й Артилерійський — усі будинки;

пров. Місячний, 3, 4, 6;

вул. Сегедська, 2-21;

вул. Фонтанська дорога, 11;

вул. Армійська, 5;

вул. Гагаріна, 27а;

вул. Варненська, 14-18;

вул. Інглезі — усі будинки;

вул. Космонавтів — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

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