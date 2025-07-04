Прогноз погоди на завтра, 4 липня, в Одесі і області - синоптики Гідрометцентру попередили про пожежну небезпеку

Спека наступає — погода на завтра в Одесі
Завтра, у п'ятницю, 4 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через високу сухість повітря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, а вдень — північний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південний, а вдень — північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, після півдня — від +28 °C до +33 °C, а місцями й до 36 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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