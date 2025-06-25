Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 26 червня - що обіцяють синоптики Гідрометцентру та коли прийде спека

Справжнє літо — прогноз погоди на завтра в Одесі
Завтра, у четвер, 26 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Крім того, у регіоні продовжується поступове підвищення температури повітря, що має порадувати відпочивальників.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер завтра прогнозують південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C, а місцями і до 36 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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