Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 26 червня - що обіцяють синоптики Гідрометцентру та коли прийде спека

Біля Оперного театру в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у четвер, 26 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Крім того, у регіоні продовжується поступове підвищення температури повітря, що має порадувати відпочивальників.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер завтра прогнозують південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C, а місцями і до 36 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.