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Головна Одеса ССО знищили залізничний міст у Криму для військових перевезень РФ

ССО знищили залізничний міст у Криму для військових перевезень РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 15:01
ССО знищили залізничний міст у Криму, який використовували для логістики РФ
Військові ССО. Ілюстративне фото: sof.mil.gov.ua

Сили спеціальних операцій України знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал на тимчасово окупованій території Криму. Споруду російські війська використовували для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних підрозділів.

Про це повідомили ССО, передає Новини.LIVE.

ССО завдали удару по логістичному маршруту окупантів

Йдеться не про Кримський міст, а про залізничний перехід на напрямку Джанкой — Керч. Його виведення з ладу може суттєво ускладнити переміщення техніки, боєприпасів і вантажів на півострові.

"Перший пішов. Показувати треба?", — у Силах спеціальних операцій лаконічно прокоментували операцію.

ССО знищили залізничний міст у Криму для військових перевезень РФ - фото 1
Заява ССО. Скріншот: Threads

Новини.LIVE повідомляли, що удари по об’єктах у Криму та поблизу Керченської протоки й надалі послаблюють російську логістику на тимчасово окупованому півострові. Ця тенденція триває вже не перший рік і поступово зменшує можливості противника. Окрему увагу привертають атаки по інфраструктурі з обох боків Керченської протоки. 

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Новини.LIVE інформували, що удари українських сил по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму дедалі відчутніше впливають на ситуацію на півострові. Уже фіксуються проблеми з постачанням пального, а туристичний сезон опинився під ризиком зриву. Окупаційна влада не має оперативних рішень для подолання цих викликів.

Крим Кримський міст ССО
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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