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Главная Одесса ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму для перевозок РФ

ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму для перевозок РФ

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 15:01
ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму, который использовался для обеспечения логистики РФ
Военные ССО. Иллюстративное фото: sof.mil.gov.ua

Силы специальных операций Украины уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал на временно оккупированной территории Крыма. Это сооружение российские войска использовали для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных подразделений.

Об этом сообщили ССО, передает Новини.LIVE.

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Речь идет не о Крымском мосту, а о железнодорожном переходе на направлении Джанкой — Керчь. Его вывод из строя может существенно затруднить перемещение техники, боеприпасов и грузов на полуострове.

"Первый пошел. Показывать нужно?", — в Силах специальных операций лаконично прокомментировали операцию.

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Заявление ССО. Скриншот: Threads

Новини.LIVE сообщали, что удары по объектам в Крыму и вблизи Керченского пролива продолжают ослаблять российскую логистику на временно оккупированном полуострове. Эта тенденция продолжается уже не первый год и постепенно сокращает возможности противника. Особое внимание привлекают атаки по инфраструктуре с обеих сторон Керченского пролива.

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Новини.LIVE сообщали, что удары украинских сил по военным объектам во временно оккупированном Крыму всё более ощутимо влияют на ситуацию на полуострове. Уже фиксируются проблемы с поставками топлива, а туристический сезон оказался под угрозой срыва. Оккупационные власти не имеют оперативных решений для преодоления этих вызовов.

Крым Крымский мост ССО
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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