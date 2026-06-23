ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму, который использовался для обеспечения логистики РФ

Военные ССО. Иллюстративное фото: sof.mil.gov.ua

Силы специальных операций Украины уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал на временно оккупированной территории Крыма. Это сооружение российские войска использовали для военных перевозок и обеспечения логистики оккупационных подразделений.

Об этом сообщили ССО, передает Новини.LIVE.

ССО нанесли удар по логистическому маршруту оккупантов

Речь идет не о Крымском мосту, а о железнодорожном переходе на направлении Джанкой — Керчь. Его вывод из строя может существенно затруднить перемещение техники, боеприпасов и грузов на полуострове.

"Первый пошел. Показывать нужно?", — в Силах специальных операций лаконично прокомментировали операцию.

Заявление ССО. Скриншот: Threads

Новини.LIVE сообщали, что удары по объектам в Крыму и вблизи Керченского пролива продолжают ослаблять российскую логистику на временно оккупированном полуострове. Эта тенденция продолжается уже не первый год и постепенно сокращает возможности противника. Особое внимание привлекают атаки по инфраструктуре с обеих сторон Керченского пролива.

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