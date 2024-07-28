Відключення світла в Одесі сьогодні, 28 липня: адреси

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 липня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у неділю вранці, 28 липня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні

Південний РЕМ:

вул. Дача Ковалевського, 20-83,

вул. Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,

вул. Миколи Гумільова, 1-4, 14,

вул. Художника Федорова, 1-37.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, на Одещині графіки відключень діють погодинні відключення електроенергії з 18:00 до 22:00. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.



Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.