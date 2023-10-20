Тисячі мешканців Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи
Сьогодні, 20 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- пров. 1-й Академічний, 1-21,
- пров. 1-й Китобійний, 1-50,
- пров. 1-й Ол. Невського, 1-8,
- пров. 1-й Рівності, 1-197,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. 1-й Шишкіна, 1-20,
- пров. 1-й Юннатів , 1-12,
- пров. 2-й Костанді, 2-8,
- пров. 2-й Український, 1-12,
- вул. Академічна, 1-52,
- вул. Архітектурна, 10-14,
- вул. Ахматової, 6-40,
- вул. Баштанна, 2-12,
- вул. І. Вазова, 9,
- вул. Вертелецького, 7б, 13,
- вул. Д. Донського, 1-45,
- пров. Д. Донського, 2а, 3,
- вул. Достоєвського, 1-25,
- пров. Достоєвського, 1-14,
- пров. Іподромний, 10,
- вул. Кавунова, 1-18,
- вул. Китобійна, 2-92,
- вул. Костанді, 14-77,
- вул. Костанді, 60,
- вул. Харківська, 20б,
- вул. Кримська, 1-3,
- пров. Кримський, 1-22,
- вул. Купріна, 7-54,
- вул. Левітана, 19/3,4,5,
- вул. Левкоєва, 7, 7а,
- вул. Львівська, 50-58,
- пров. Львівський, 1-76,
- вул. Лядова, 1-15,
- пров. Молокова, 1-12,
- вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- пров Новоукраїнський, 2-31,
- вул. Окружна, 17-42,
- вул. Ол. Невського, 1-33,
- вул. Педагогічна, 21,
- вул. Планетна, 1-38,
- вул. Рівності, 1-84,
- вул. Рясна, 1-35,
- пров. Слави, 1-10,
- вул. Собінова, 15,
- вул. Сумська, 1-69,
- вул. Тімірязєва, 60-84,
- вул. Тульська, 1-51,
- пров. Флотський, 2-23,
- вул. Флотська, 4-21,
- Фонтанська дор., 129,
- вул. Харківська, 1-20,
- вул. Чернігівська, 1-24,
- пров. Чернігівський, 1-8,
- вул. Шишкіна, 1-44,
- вул. Юннатів, 1-15,
- вул. Ялинкова, 5-58.
Світло планують повернути до 17:00.
- вул. Ак. Вільямса, 64,
- просп. Ак. Глушка, 17/2, 21,
- вул. Ільфа і Петрова, 21, 23,
- вул. Ак. Корольова, 80-94.
Світло планують повернути до 18:00.
- вул. Ак. Філатова, 3/2,
- вул. Варненська, 3-5,
- вул. Г. Крут, 2-4,
- Люстдорфська дор., 86а, 88,
- просп. Свободи, 32, 36.
Світло планують повернути до 19:00.
Північний РЕМ:
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- вул. Ак. Панкратової, 1-31,
- вул. В. Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Теплична, 3б, 4а,
- вул. Хутірська, 15-71.
Світло планують повернути до 20:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Князівська, 3-17,
- вул. Коблевська, 1-20,
- вул. Мечникова, 2-14,
- вул. Новосельського, 2-70,
- вул. Ольгіївська, 16-27,
- вул. Пастера, 4,
- вул. Старопортофранківська, 5-25.
Світло планують повернути до 19:00.
- вул. Багрицького, 1-10,
- вул. Бреуса, 1-61/1,2,3,4,
- вул. Єфімова, 14-30,
- вул. Краснова, 2а,
- вул. Кропивницького, 1-22,
- Люстдорфська дор., 8-22,
- пров. Люстдорфський, 8,
- вул. М. Бабаджаняна, 28,
- вул. Пішеніна, 21-26,
- вул. Скворцова, 2, 4,
- вул. Хвойна, 15,
- пров. Хвойний, 2-27,
- вул. Цегельнозаводська, 3-17.
Світло планують повернути до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.
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