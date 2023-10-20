Тисячі мешканців Одеси залишилися без світла

Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 20 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

пров. 1-й Академічний, 1-21,

пров. 1-й Китобійний, 1-50,

пров. 1-й Ол. Невського, 1-8,

пров. 1-й Рівності, 1-197,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. 1-й Шишкіна, 1-20,

пров. 1-й Юннатів , 1-12,

пров. 2-й Костанді, 2-8,

пров. 2-й Український, 1-12,

вул. Академічна, 1-52,

вул. Архітектурна, 10-14,

вул. Ахматової, 6-40,

вул. Баштанна, 2-12,

вул. І. Вазова, 9,

вул. Вертелецького, 7б, 13,

вул. Д. Донського, 1-45,

пров. Д. Донського, 2а, 3,

вул. Достоєвського, 1-25,

пров. Достоєвського, 1-14,

пров. Іподромний, 10,

вул. Кавунова, 1-18,

вул. Китобійна, 2-92,

вул. Костанді, 14-77,

вул. Костанді, 60,

вул. Харківська, 20б,

вул. Кримська, 1-3,

пров. Кримський, 1-22,

вул. Купріна, 7-54,

вул. Левітана, 19/3,4,5,

вул. Левкоєва, 7, 7а,

вул. Львівська, 50-58,

пров. Львівський, 1-76,

вул. Лядова, 1-15,

пров. Молокова, 1-12,

вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16,

пров Новоукраїнський, 2-31,

вул. Окружна, 17-42,

вул. Ол. Невського, 1-33,

вул. Педагогічна, 21,

вул. Планетна, 1-38,

вул. Рівності, 1-84,

вул. Рясна, 1-35,

пров. Слави, 1-10,

вул. Собінова, 15,

вул. Сумська, 1-69,

вул. Тімірязєва, 60-84,

вул. Тульська, 1-51,

пров. Флотський, 2-23,

вул. Флотська, 4-21,

Фонтанська дор., 129,

вул. Харківська, 1-20,

вул. Чернігівська, 1-24,

пров. Чернігівський, 1-8,

вул. Шишкіна, 1-44,

вул. Юннатів, 1-15,

вул. Ялинкова, 5-58.

Світло планують повернути до 17:00.

вул. Ак. Вільямса, 64,

просп. Ак. Глушка, 17/2, 21,

вул. Ільфа і Петрова, 21, 23,

вул. Ак. Корольова, 80-94.

Світло планують повернути до 18:00.

вул. Ак. Філатова, 3/2,

вул. Варненська, 3-5,

вул. Г. Крут, 2-4,

Люстдорфська дор., 86а, 88,

просп. Свободи, 32, 36.

Світло планують повернути до 19:00.

Північний РЕМ:

пров. 4-й Деревообробний, 1-117,

вул. Ак. Панкратової, 1-31,

вул. В. Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Кругова, 10-58,

вул. Степова, 1-31,

вул. Теплична, 3б, 4а,

вул. Хутірська, 15-71.

Світло планують повернути до 20:00.

Центральний РЕМ:

вул. Князівська, 3-17,

вул. Коблевська, 1-20,

вул. Мечникова, 2-14,

вул. Новосельського, 2-70,

вул. Ольгіївська, 16-27,

вул. Пастера, 4,

вул. Старопортофранківська, 5-25.

​​​​​​​Світло планують повернути до 19:00.

вул. Багрицького, 1-10,

вул. Бреуса, 1-61/1,2,3,4,

вул. Єфімова, 14-30,

вул. Краснова, 2а,

вул. Кропивницького, 1-22,

Люстдорфська дор., 8-22,

пров. Люстдорфський, 8,

вул. М. Бабаджаняна, 28,

вул. Пішеніна, 21-26,

вул. Скворцова, 2, 4,

вул. Хвойна, 15,

пров. Хвойний, 2-27,

вул. Цегельнозаводська, 3-17.

Світло планують повернути до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.