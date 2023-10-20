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Тисячі мешканців Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи

20 жовтня 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі мешканців Одеси залишилися без світла
Енергетик працює на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 20 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ: 

  • пров. 1-й Академічний, 1-21,
  • пров. 1-й Китобійний, 1-50,
  • пров. 1-й Ол. Невського, 1-8,
  • пров. 1-й Рівності, 1-197,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. 1-й Шишкіна, 1-20,
  • пров. 1-й Юннатів , 1-12,
  • пров. 2-й Костанді, 2-8,
  • пров. 2-й Український, 1-12,
  • вул. Академічна, 1-52,
  • вул. Архітектурна, 10-14,
  • вул. Ахматової, 6-40,
  • вул. Баштанна, 2-12,
  • вул. І. Вазова, 9,
  • вул. Вертелецького, 7б, 13,
  • вул. Д. Донського, 1-45,
  • пров. Д. Донського, 2а, 3,
  • вул. Достоєвського, 1-25,
  • пров. Достоєвського, 1-14,
  • пров. Іподромний, 10,
  • вул. Кавунова, 1-18,
  • вул. Китобійна, 2-92,
  • вул. Костанді, 14-77,
  • вул. Костанді, 60,
  • вул. Харківська, 20б,
  • вул. Кримська, 1-3,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • вул. Купріна, 7-54,
  • вул. Левітана, 19/3,4,5,
  • вул. Левкоєва, 7, 7а,
  • вул. Львівська, 50-58,
  • пров. Львівський, 1-76,
  • вул. Лядова, 1-15,
  • пров. Молокова, 1-12,
  • вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • пров Новоукраїнський, 2-31,
  • вул. Окружна, 17-42,
  • вул. Ол. Невського, 1-33,
  • вул. Педагогічна, 21,
  • вул. Планетна, 1-38,
  • вул. Рівності, 1-84,
  • вул. Рясна, 1-35,
  • пров. Слави, 1-10,
  • вул. Собінова, 15,
  • вул. Сумська, 1-69,
  • вул. Тімірязєва, 60-84,
  • вул. Тульська, 1-51,
  • пров. Флотський, 2-23,
  • вул. Флотська, 4-21,
  • Фонтанська дор., 129,
  • вул. Харківська, 1-20,
  • вул. Чернігівська, 1-24,
  • пров. Чернігівський, 1-8,
  • вул. Шишкіна, 1-44,
  • вул. Юннатів, 1-15,
  • вул. Ялинкова, 5-58.

Світло планують повернути до 17:00.

  • вул. Ак. Вільямса, 64,
  • просп. Ак. Глушка, 17/2, 21,
  • вул. Ільфа і Петрова, 21, 23,
  • вул. Ак. Корольова, 80-94.

Світло планують повернути до 18:00.

  • вул. Ак. Філатова, 3/2,
  • вул. Варненська, 3-5,
  • вул. Г. Крут, 2-4,
  • Люстдорфська дор., 86а, 88,
  • просп. Свободи, 32, 36.

Світло планують повернути до 19:00.

Північний РЕМ:

  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
  • вул. Ак. Панкратової, 1-31,
  • вул. В. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Теплична, 3б, 4а,
  • вул. Хутірська, 15-71. 

Світло планують повернути до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • вул. Князівська, 3-17,
  • вул. Коблевська, 1-20,
  • вул. Мечникова, 2-14,
  • вул. Новосельського, 2-70,
  • вул. Ольгіївська, 16-27,
  • вул. Пастера, 4,
  • вул. Старопортофранківська, 5-25. 

​​​​​​​Світло планують повернути до 19:00.

  • вул. Багрицького, 1-10,
  • вул. Бреуса, 1-61/1,2,3,4,
  • вул. Єфімова, 14-30,
  • вул. Краснова, 2а,
  • вул. Кропивницького, 1-22,
  • Люстдорфська дор., 8-22,
  • пров. Люстдорфський, 8,
  • вул. М. Бабаджаняна, 28,
  • вул. Пішеніна, 21-26,
  • вул. Скворцова, 2, 4,
  • вул. Хвойна, 15,
  • пров. Хвойний, 2-27,
  • вул. Цегельнозаводська, 3-17. 

Світло планують повернути до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

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