Тысячи жителей Одессы остались без света

Энергетик работает на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 20 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые и аварийные работы ДТЭК из-за непогоды в городе. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

пер. 1-й Академический, 1-21,

пер. 1-й Китобойный, 1-50,

пер. 1-й Ол. Невского, 1-8,

пер. 1-й Равенства, 1-197,

пер. 1-й Рясной, 1-15,

пер. 1-й Шишкина, 1-20,

пер. 1-й Юннатов, 1-12,

пер. 2-й Костанди, 2-8,

пер. 2-й Украинский, 1-12,

ул. Академическая, 1-52,

ул. Архитектурная, 10-14,

ул. Ахматовой, 6-40,

ул. Баштанная, 2-12,

ул. И. Вазова, 9,

ул. Вертелецкого, 7б, 13,

ул. Д. Донского, 1-45,

пер. Д. Донского, 2а, 3,

ул. Достоевского, 1-25,

пер. Достоевского, 1-14,

пер. Ипподромный, 10,

ул. Арбузная, 1-18,

ул. Китобойная, 2-92,

ул. Костанди, 14-77,

ул. Костанди, 60,

ул. Харьковская, 20б,

ул. Крымская, 1-3,

пер. Крымский, 1-22,

ул. Куприна, 7-54,

ул. Левитана, 19/3,4,5,

ул. Левкоева, 7, 7а,

ул. Львовская, 50-58,

пер. Львовский, 1-76,

ул. Ледовая, 1-15,

пер. Молокова, 1-12,

ул. Немировича-Данченко, 10, 11, 16,

пер Новоукраинский, 2-31,

ул. Окружная, 17-42,

ул. Ол. Невского, 1-33,

ул. Педагогическая, 21,

ул. Планетно, 1-38,

ул. Равенства, 1-84,

ул. Рясная, 1-35,

пер. Славы, 1-10,

ул. Собинова, 15,

ул. Сумская, 1-69,

ул. Тимирязева, 60-84,

ул. Тульская, 1-51,

пер. Флотский, 2-23,

ул. Флотская, 4-21,

Фонтанская дор., 129,

ул. Харьковская, 1-20,

ул. Черниговская, 1-24,

пер. Черниговский, 1-8,

ул. Шишкина, 1-44,

ул. Юннатов, 1-15,

ул. Елочная, 5-58.

Свет планируют вернуть к 17:00.

ул. Ак. Уильямса, 64,

просп. Ак. Глушко, 17/2, 21,

ул. Ильфа и Петрова, 21, 23,

ул. Ак. Королева, 80-94.

Свет планируют вернуть к 18:00.

ул. Ак. Филатова, 3/2,

ул. Варненская, 3-5,

ул. Г. Крут, 2-4,

Люстдорфская дор., 86а, 88,

просп. Свободы, 32, 36.

Свет планируют вернуть к 19:00.

Северный РЭС:

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31,

ул. В. Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Степная, 1-31,

ул. Тепличная, 3б, 4а,

ул. Хуторская, 15-71.

Свет планируют вернуть к 20:00.

Центральный РЭС:

ул. Княжеская, 3-17,

ул. Коблевская, 1-20,

ул. Мечникова, 2-14,

ул. Новосельского, 2-70,

ул. Ольгиевская, 16-27,

ул. Пастера, 4,

ул. Старопортофранковская, 5-25.

Свет планируют вернуть до 19:00.

ул. Багрицкого, 1-10,

ул. Бреуса, 1-61/1,2,3,4,

ул. Ефимова, 14-30,

ул. Краснова, 2а,

ул. Кропивницкого, 1-22,

Люстдорфская дор., 8-22,

пер. Люстдорфский, 8,

ул. М. Бабаджаняна, 28,

ул. Пишенина, 21-26,

ул. Скворцова, 2, 4,

ул. Хвойная, 15,

пер. Хвойный, 2-27,

ул. Кирпичнозаводская, 3-17.

Свет планируют вернуть к 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.