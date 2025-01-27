Тираспіль потребує 3 млн кубометрів газу

Тираспіль просить у Кишинева газу у борг — що обіцяють
На засіданні Оперативного штабу самопроголошеного Придністров’я по енергетиці ухвалили рішення попросити в Кишинева 3 мільйони кубометрів газу в борг. Начебто паливо потім повернуть, якщо не зможуть оплатити.
Про це повідомляє молдавське видання TV8.
Подробиці звернення
Запит ПМР мотивований тим, що якщо не підтримувати тиск у газотранспортній системі Лівобережжя, то на її стабілізацію потім піде близько двох місяців. А це завадить своєчасним постачання палива у разі необхідності транзиту. Нині запасів газу у системі залишилося максимум до перших днів лютого.
Яка ситуація сьогодні
Вже сьогодні у так званому ПМР скоротили постачання газу та до соціальних установ. Лікарні, поліклініки, школи та дитячі садки, де є можливість переводять на дизельні генератори, таким чином намагаються знизити споживання блакитного палива та зберегти систему.
Причини кризи
Вже понад місяць мешканці так званого Придністров'я обходяться без газу та з постійними відключеннями світла. Контракт між Нафтогазом і Газпромом, згідно з яким паливо постачалося в невизнану республіку українською газотранспортною системою, завершився 1 січня цього року. Однак Росія не захотіла постачати газ альтернативним шляхом через Туреччину. Усі пропозиції з боку Молдови допомогти у придбанні блакитного палива на Європейських біржах Тирасполем було відхилено. Втім, як і пропозиція України щодо постачання вугілля для Молдавської ДРЕС.
Ми писали про те, чи буде Україна подовжувати контракт щодо транзиту російського газу та про нещодавню угоду нашої держави із Молдовою.
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