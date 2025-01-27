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Тираспіль просить у Кишинева газу у борг — що обіцяють

27 січня 2025 16:13
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Тираспіль потребує 3 млн кубометрів газу
Центральна вулиця Тирасполя. Фото: 24 канал
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

На засіданні Оперативного штабу самопроголошеного Придністров’я по енергетиці ухвалили рішення попросити в Кишинева 3 мільйони кубометрів газу в борг. Начебто паливо потім повернуть, якщо не зможуть оплатити.

Про це повідомляє молдавське видання TV8.

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Подробиці звернення 

Запит ПМР мотивований тим, що якщо не підтримувати тиск у газотранспортній системі Лівобережжя, то на її стабілізацію потім піде близько двох місяців. А це завадить своєчасним постачання палива у разі необхідності транзиту. Нині запасів газу у системі залишилося максимум до перших днів лютого.

Яка ситуація сьогодні 

Вже сьогодні у так званому ПМР скоротили постачання газу та до соціальних установ. Лікарні, поліклініки, школи та дитячі садки, де є можливість переводять на дизельні генератори, таким чином намагаються знизити споживання блакитного палива та зберегти систему.

 

Причини кризи

Вже понад місяць мешканці так званого Придністров'я обходяться без газу та з постійними відключеннями світла. Контракт між Нафтогазом і Газпромом, згідно з яким паливо постачалося в невизнану республіку українською газотранспортною системою, завершився 1 січня цього року. Однак Росія не захотіла постачати газ альтернативним шляхом через Туреччину. Усі пропозиції з боку Молдови допомогти у придбанні блакитного палива на Європейських біржах Тирасполем було відхилено. Втім, як і пропозиція України щодо постачання вугілля для Молдавської ДРЕС.

Ми писали про те, чи буде Україна подовжувати контракт щодо транзиту російського газу та про нещодавню угоду нашої держави із Молдовою. 

Молдова газ Придністров'я Новини Одеси криза Мая Санду

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