Вимкнення світла в Одесі у вівторок

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

У вівторок, 28 січня, в Одесі графіки відключення не діятимуть, але за багатьма адресами проводитимуть ремонтні планові роботи. В результаті кілька районів міста залишаться без електропостачання, повернути світло до будинків одеситів планують до 22.00.

Про це повідомили у пресслужбы Одеської міської ради.

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Де відключать Світло

Центральний РЕМ:

бул. Італійська, 6, 8,

Гімназійна, 3-30,

Головківська, 21/корп.23,

Канатна, 72-103,

Квіткова, 1-13а,

Кордонна, 25,

Косяченка, 38-44,

О.Станкова, 16-24,

М. Арнаутська, 34,

Михайлівська, 15,

Пантелеймонівська, 7-9, 44-60,

Італійська, 75-83,

Семінарська, 11а,

пл. Михайлівська, 13-19,

пров. Квітковий,

10 пров. Матросова, 4, 5.

Роботи проводитимуться до 19:00-22:00.

Північний РЕМ:

Авангардна, 1-31,

Бадаєва, 71-79а,

Літня, 5-30,

Обривистий, 1-22.

Роботи планують закінчити до 19.00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а,

Ак. Корольова, 74а-82,

Дачна, 4/2,

Дубовий Гай, 2-57,

Лігінська, 1-33,

Бориса Едуардса, 28-40в,

Рівності, 84-104, 195,

Чикаленко Є., 68а-76б,

дор.Фонтанська, 106/37, 106/40,

пров. 1-ї Рівності, 86, 90,197,

пров. Абрикосова, 1-29,

пров. Рівності, 92,

пров. Бурштиновий, 6-8/корп.3,

просп. н. Сотні, 32.

Світла не буде з 17 до 19 години.

Куди звертатися при відключенні світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

особисті повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Україні можуть переглянути тарифи, що діють. А також хтось може не платити за комуналку під час війни.