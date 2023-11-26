Тисячі одеситів залишилися сьогодні без води — адреси
Сьогодні, 26 листопада, деякі одесити у Київському районі міста залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду у домівки планують повернути до 18:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Ядова — усі будинки
- вул. Нижня — усі будинки
- узвіз Марінеско — усі будинки
- вул. Воробйова — усі будинки
- вул. Яши Гордієнко — усі будинки
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога досягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
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