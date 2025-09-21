Затори Одеса-Рені 21 вересня – ситуація на кордоні з Молдовою

Траса Одеса-Рені знову в заторах — найбільші черги до Молдови
Увечері 21 вересня рух у напрямку молдовського кордону знову сповільнився. Водії застрягли у чергах на виїзд до Молдови перед пунктом пропуску Паланка, а також і на в'їзд в Україну. Дорога в бік Орлівки теж завантажена.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба вважає, що виїзд хлопців 18-22 років за кордон матиме далекосяжні погані наслідки для України. Напередодні Володимир Зеленський пояснив, що дозволили виїзд через різке падіння числа старшокласників та абітурієнтів.
Читайте Новини.LIVE!