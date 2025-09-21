Відео
Траса Одеса-Рені знову в заторах — найбільші черги до Молдови

Траса Одеса-Рені знову в заторах — найбільші черги до Молдови

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 17:13
Затори Одеса-Рені 21 вересня – ситуація на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні з Молдовою. Фото: кадр з відео

Увечері 21 вересня рух у напрямку молдовського кордону знову сповільнився. Водії застрягли у чергах на виїзд до Молдови перед пунктом пропуску Паланка, а також і на в'їзд в Україну. Дорога в бік Орлівки теж завантажена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж велика черга.

Затори на трасі Одеса-Рені — де стоять черги на кордоні - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Дмитро Кулеба вважає, що виїзд хлопців 18-22 років за кордон матиме далекосяжні погані наслідки для України. Напередодні Володимир Зеленський пояснив, що дозволили виїзд через різке падіння числа старшокласників та абітурієнтів.

Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
