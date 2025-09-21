Затори на кордоні з Молдовою: дорога до Паланки затягнеться

Затори до митного пункту на Одещині. Фото: кадр з відео

Станом на ранок 21 вересня на кордоні з Молдовою знову утворилися затори. Водіям доведеться запастися терпінням: подорож у бік Паланки розтягується щонайменше на годину. Водночас шлях у напрямку Румунії поки вільний, і черг на пропускних пунктах там майже немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали що міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати, проєкт передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури. Також повідомляли, що з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі змінять правила перетину кордону для громадян України.