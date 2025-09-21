Пробки на границе с Молдовой: дорога в Паланку затянется

Пробки до таможенного пункта в Одесской области. Фото: кадр из видео

По состоянию на утро 21 сентября на границе с Молдовой снова образовались пробки. Водителям придется запастись терпением: путешествие в сторону Паланки растягивается минимум на час. В то же время путь в направлении Румынии пока свободен, и очередей на пропускных пунктах там почти нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали, что международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать, проект предусматривает не только ремонт асфальта, но и строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры. Также сообщали, что с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе изменят правила пересечения границы для граждан Украины.