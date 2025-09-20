В Молдову добраться трудно: пробки на трассе Одесса-Рени 20 сентября

Застряли перед КПП — движение по трассе Одесса-Рени затруднено
Вечером 20 сентября на трассе Одесса-Рени движение к границе с Молдовой и Румынией местами затруднено. Наибольшее скопление авто наблюдается за селом Маяки. Водителям, которые планируют выезд за границу, стоит учесть время в пути, чтобы успеть добраться до таможни до начала комендантского часа.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Самые большие пробки на трассе образовались вблизи села Маяки и перед КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Здесь очередь достигает несколько километров, движение замедлено.
Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.
Пробки до Орловки
Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в самой Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.
На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил логику свободного выезда за границу для мужчин 18-22 лет. Также мы писали, что с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе изменят правила пересечения границы для граждан Украины.
