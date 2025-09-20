Видео
Застряли перед КПП — движение по трассе Одесса-Рени затруднено

Застряли перед КПП — движение по трассе Одесса-Рени затруднено

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 17:17
В Молдову добраться трудно: пробки на трассе Одесса-Рени 20 сентября
Очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная служба Молдовы

Вечером 20 сентября на трассе Одесса-Рени движение к границе с Молдовой и Румынией местами затруднено. Наибольшее скопление авто наблюдается за селом Маяки. Водителям, которые планируют выезд за границу, стоит учесть время в пути, чтобы успеть добраться до таможни до начала комендантского часа.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки на трассе образовались вблизи села Маяки и перед КПП в Нижнеднестровском национальном парке. Здесь очередь достигает несколько километров, движение замедлено.

КПП Паланка
Дорога к Паланке. Фото: скриншот из Google Maps

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

КПП Старокозаче
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и в самой Орловке, но это несущественно влияет на общий трафик.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил логику свободного выезда за границу для мужчин 18-22 лет. Также мы писали, что с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе изменят правила пересечения границы для граждан Украины.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
