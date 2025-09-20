Пробки на трассе Одесса-Рени 21 сентября

В Молдову не выехать — длинные пробки на трассе Одесса-Рени
Утром 21 сентября дорога из Одессы в сторону границы с Молдовой и Румынией не радует скоростью. На нескольких участках образовались очереди, которые тянутся километрами. Водителям стоит учесть, что путь за границу может занять больше времени, чем планировалось.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более двух километров, движение замедленное.
Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.
Пробки до Орловки
Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, но это не существенно влияет на общий трафик. Также есть очереди на паромном пункте "Орловка — Исакча".
На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.
Напомним, должники, которые длительное время не выполняют своих обязательств, могут столкнуться с рядом ограничений, среди которых — запрет выезда за границу. Также мы писали, что если военнообязанный гражданин сопровождает жену с инвалидностью, он имеет законное право выезжать за границу.
Читайте Новини.LIVE!