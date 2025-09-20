Пробки на трассе Одесса-Рени 21 сентября

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото иллюстративное: Пограничная служба Молдовы

Утром 21 сентября дорога из Одессы в сторону границы с Молдовой и Румынией не радует скоростью. На нескольких участках образовались очереди, которые тянутся километрами. Водителям стоит учесть, что путь за границу может занять больше времени, чем планировалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более двух километров, движение замедленное.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, но это не существенно влияет на общий трафик. Также есть очереди на паромном пункте "Орловка — Исакча".

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

