Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову не выехать — длинные пробки на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — длинные пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 10:39
Пробки на трассе Одесса-Рени 21 сентября
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото иллюстративное: Пограничная служба Молдовы

Утром 21 сентября дорога из Одессы в сторону границы с Молдовой и Румынией не радует скоростью. На нескольких участках образовались очереди, которые тянутся километрами. Водителям стоит учесть, что путь за границу может занять больше времени, чем планировалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более двух километров, движение замедленное.

До Молдови не виїхати — великі затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, но это не существенно влияет на общий трафик. Также есть очереди на паромном пункте "Орловка — Исакча".

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Покваптесь з виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється щохвилини - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, должники, которые длительное время не выполняют своих обязательств, могут столкнуться с рядом ограничений, среди которых — запрет выезда за границу. Также мы писали, что если военнообязанный гражданин сопровождает жену с инвалидностью, он имеет законное право выезжать за границу.

Одесса Молдова Одесская область пробки Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации