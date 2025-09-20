Відео
До Молдови не виїхати — великі затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — великі затори на трасі Одеса-Рені

Дата публікації: 20 вересня 2025 10:39
Затори на трасі Одеса-Рені 21 вересня
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото ілюстративне: Прикордонна служба Молдови

Зранку 21 вересня дорога з Одеси у бік кордону з Молдовою та Румунією не радує швидкістю. На кількох ділянках утворилися черги, що тягнуться кілометрами. Водіям варто врахувати, що шлях за кордон може зайняти більше часу, ніж планувалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад два кілометри, рух є уповільненим.

До Молдови не виїхати — великі затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, але це не суттєво впливає на загальний трафік. Також є черги на поромному пункті "Орлівка — Ісакча".

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Покваптесь з виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється щохвилини - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, боржники, які тривалий час не виконують своїх зобов’язань, можуть зіткнутися з низкою обмежень, серед яких — заборона виїзду за кордон. Також ми писали, що якщо військовозобов’язаний громадянин супроводжує дружину з інвалідністю, він має законне право виїжджати за кордон.

Одеса Молдова Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
