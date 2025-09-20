Відео
Застрягли перед КПП — рух трасою Одеса-Рені ускладнений

Застрягли перед КПП — рух трасою Одеса-Рені ускладнений

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 17:17
До Молдови дістатися важко: затори на трасі Одеса-Рені 20 вересня
Черги на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна служба Молдови

Увечері 20 вересня на трасі Одеса-Рені рух до кордону з Молдовою та Румунією місцями ускладнений. Найбільше скупчення авто спостерігається за селом Маяки. Водіям, які планують виїзд за кордон, варто врахувати час у дорозі, щоб встигнути дістатися до митниці до початку комендантської години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори на трасі утворилися поблизу села Маяки та перед КПП у Нижньодністровському національному парку. Тут черга сягає декілька кілометрів, рух уповільнений.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пояснив логіку вільного виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років. Також ми писали, що з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі змінять правила перетину кордону для громадян України.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
