До Молдови дістатися важко: затори на трасі Одеса-Рені 20 вересня

Черги на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна служба Молдови

Увечері 20 вересня на трасі Одеса-Рені рух до кордону з Молдовою та Румунією місцями ускладнений. Найбільше скупчення авто спостерігається за селом Маяки. Водіям, які планують виїзд за кордон, варто врахувати час у дорозі, щоб встигнути дістатися до митниці до початку комендантської години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори на трасі утворилися поблизу села Маяки та перед КПП у Нижньодністровському національному парку. Тут черга сягає декілька кілометрів, рух уповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пояснив логіку вільного виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років. Також ми писали, що з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі змінять правила перетину кордону для громадян України.