До Молдови дістатися важко: затори на трасі Одеса-Рені 20 вересня

Застрягли перед КПП — рух трасою Одеса-Рені ускладнений
Увечері 20 вересня на трасі Одеса-Рені рух до кордону з Молдовою та Румунією місцями ускладнений. Найбільше скупчення авто спостерігається за селом Маяки. Водіям, які планують виїзд за кордон, варто врахувати час у дорозі, щоб встигнути дістатися до митниці до початку комендантської години.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільші затори на трасі утворилися поблизу села Маяки та перед КПП у Нижньодністровському національному парку. Тут черга сягає декілька кілометрів, рух уповільнений.
Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.
Затори до Орлівки
Скупчення машин зафіксовані й на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла та у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік.
На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.
