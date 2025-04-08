Вартість молодої картоплі в Одесі – огляд цін та що думають українці

Одесити закуповуються на ринку. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

На одеських прилавках, незважаючи на квітень місяць, почала з'являтися молода українська картопля. Ось тільки вартість її зовсім не тішить, тому що більшості покупців вона буде зовсім не по кишені. Нині мінімальна ціна на такий делікатес починається від 160 гривень.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, наскільки для них прийнятна така вартість?

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Попит на картоплю

Як то кажуть — попит, народжує пропозицію! Цієї точки зору дотримуються і одесити. Так, за словами Олена, молода картопля і повинна коштувати дорожче, зараз ще не сезон. Та й обійтися без нього можна, чого не скажеш про картоплю торішнього врожаю, яка побила всі неймовірні рекорди.

"Напевно, сьогодні така ціна нормальна, бо її не обов'язково зараз є. Хтось може той купує. А ось за звичайну картоплю 40 це вже багато", — зазначає Олена.

Олена, молода картопля не може бути дешевою. Фото: Новини.LIVE

Космічна ціна

Ну, а все ж таки для більшості молода українська картопля виявилася не по кишені. Прожити на мінімальну заробітну плату сьогодні ще треба примудритись, тут уже не до надмірностей. Одеситка Катерина каже, що доводиться складати свої раціони таким чином, щоб вистачало грошей не лише на продукти.

"Дуже дорога така картопля, могла бути й дешевшою. Нині у людей не так багато грошей. Ось я отримую 6500 і вибачте, але за 160 не купуватиму таку картоплю. Братиму те, що дешевше", — каже Катерина.

Катерина, про молоду картоплю на ринку. Фото: Новини.LIVE

Катерину підтримує і Світлана, жінка зізнається, що й так на продукти харчування доводиться витрачати найбільшу частину бюджету, а про такі надлишки, як молоду картоплю, навіть не думає. Так жодної зарплати не вистачить.

"Мені така ціна взагалі не подобається, зарплата не така велика", — відповіла Світлана.

Світлана, про вартість молодої картоплі. Фото: Новини.LIVE

Якщо працюючі одесити не можуть собі дозволити молодій картоплі те, що вже говорити про пенсіонерів. Людям і так доводиться рахувати кожну копійку, а тут такий делікатес.

"Ви що смієтеся? Боже як дорого. Ми таке не купуємо у нас дуже маленьку пенсію", — говорить пенсіонерка Лідія.

Лідія, про ціни на молоду картоплю. Фото: Новини.LIVE

Без картоплі

Щоправда, знайшлись і ті, хто не любить молоду картоплю зовсім. Так Галина Василівна одна із таких. Жінка зізнається, що все своє доросле життя жодного разу не купувала молоду картоплю.

"Я молоду картоплю не люблю і ніколи її не купую. З дитинства її ненавиджу", — зізнається Галина Василівна.

Галина Василівна, про молоду картоплю. Фото: Новини.LIVE

Молоду картоплю з кропом і часником, та ще й з малосольним оселедцем в Одесі люблять все ж таки більшість. Ось тільки городяни не готові платити за цю страву такі великі гроші. Тим більше, що залишилося почекати зовсім небагато, і ціна на неї буде вже прийнятною.

Нагадаю, що ми раніше писали, що буде з цінами на м'ясо після Великодня. А також якісь супермаркети вже підняли ціни на яйця перед святом.