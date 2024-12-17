Скільки коштують ялинки в Одесі до Нового року 2025 - вартість і види

Жінки переходять дорогу біля ялинкового базару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

В Одесі, де груднева погода більше нагадує весняну, місто все ж починає оживати в очікуванні Нового року. На вулицях уже з'явилися ялинкові базари, наповнюючи повітря свіжим ароматом хвої та легким передчуттям свят. Проте одесити поки не поспішають купувати святкове дерево — хтось ще зволікає з вибором, а хтось розмірковує, чи варто брати традиційну зелену красуню цього року.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися ялинковими базарами та дізналися, скільки одеситам коштуватиме цього року новорічне дерево.

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Вподобання одеситів

Одеситів ще не закрутив вихор передноворічної метушні, проте до свят все ж таки готуватися доведеться. Таїсія давно зняла з себе клопоти про купівлю ялинки, бо вже багато років користується штучною. Жінка каже, що це звільнило їй багато часу, адже не потрібно кожного року в мороз їздити та вибирати пишну красуню, яка прикрашатиме оселю щонайбільше місяць.

"Я буду ставити штучну, років 15 точно вже так роблю. Мені шкода природу, тому так. А для запаху я собі купую гілочку смереки і ставлю дома як ікебану", — розповідає Таїсія.

Одеситка Таїсія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А от Галина Вікторівна навпаки проти штучних дерев, бо вони мають шкідливий вплив на організм. Тому жінка надає перевагу живим ялинкам. До того ж її можна пізніше утилізувати з користю як для себе, так і для тварин.

"У мене ще немає новорічного настрою, але, мабуть, буду ставити живу ялинку. Вона в мене не пропаде просто так — я після свят з гілочок зроблю олію, а зі стовбуром прийматиму ванну. Це дуже корисно для здоровʼя. Або ще можна віддати дерево свійським тваринам, яким взимку дуже не вистачає вітаміну С", — додає Галина Вікторівна.

Одеситка Галина Вікторівна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Свято для воїнів та дітей

Але в багатьох одеситів цього року немає відчуття свята. Війна внесла свої корективи, тому Надія та Ігор вирішили не ставити ялинку, вважаючи, що зараз це не на часі. Проте вони наголошують, що навіть у найважчі часи потрібно дарувати дітям радість. Бо для малечі Новий рік — це магія, яка допомагає зберігати віру в краще. А дорослі, які все ж збираються святкувати, мають пам’ятати, кому завдячують цією можливістю. Завдяки нашим військовим, які тримають оборону, Одеса може готуватися до свят, і це нагадування про справжню ціну мирних днів.

"Я думаю, що ялинку слід встановлювати людям, в яких є діти. Бо для них важливе відчуття свята. В нас вдома є штучна, але настрою до неї немає. Наші хлопці на передовій воюють, і дуже некомфортно, коли ми в теплі і в гарних умовах святкуємо, а вони там мерзнуть. От тому варто такі теплі емоції у вигляді нашої уваги дарувати їм", — підкреслюють Надія та Ігор.

Одесити Надія та Ігор. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вартість ялинки

Продавець ялинок Іван вже не перший рік дарує одеситам відчуття свята. Чоловік привозить вічнозелені дерева з фермерства Тернопільської області. І зазначає, що попит невеликий, але є. До того ж ціни досить комфортні та майже не змінилися з минулого року.

"У нас ялинки йдуть та сосни. Є ялина звичайна і є піхта Нормана, завезена з Данії, і ми їх продаємо. Різниця в тому, що ялинку треба ставити ближче до Нового року, бо вона посипається скоріше. Сосна більш витривала, ялиця так само витривала до таких температурних режимів, будемо так казати. Їх можна ставити вже", — ділиться продавець.

Продавець ялинок Іван. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Підприємець каже, що найдорожчими зараз є сосни, а ялинки трохи дешевші, бо вони менш витривалі до різних змін. А загалом дерева обійдуться в таку ціну:

ялинка — від 300 гривень;

сосна маленька — від 400 до 600 гривень (залежно від розміру та пишності);

сосна велика — від 800 до 3 000 гривень.

"Від росту ялинки залежить, від її пишності. А, ще від кольору, бо багато хто хоче, щоб була ялинка зелена. У нас вона переважно зелена, жовтої немає", — додає Іван.

Ялинковий базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, на ялинковому базарі можна придбати красуню не лише для квартири, але й для власної ділянки у приватному будинку. Продавець Іван наголошує, що вони продають саджанці дерев, з якими можна зустрічати Новий рік, лише один раз придбавши. Та поетично додає, що сімʼї спостерігатимуть, як їхні діти зростатимуть разом з ялинками та кожного року прикрашати її все більшою кількістю іграшок. Проте точну вартість такого задоволення підприємець ще не встановив.

Саджанці ялинок для продажу. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Попит на ялинки в Одесі

Продавець наголошує на тому, що поки що на вічнозелені дерева попит незначний. Іван повʼязує це з тим, що досить тепла погода на вулиці і в людей ще немає відчуття свят. Але ближче до Дня Святого Миколая за старим стилем очікує наплив.

"Люди сюди ідуть, але ще не дуже. Ще трошки щось чекають. Я думаю, до Миколая вже повинні брати, як би сказати, старого Миколая. Тому що тут переважно святкують ще за старим стилем, хоча вже в нас, на Тернопільщині, забувається ця традиція", — підсумовує продавець.

Працівники на ялинковому базарі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

В Одесі новорічна метушня поки не відчувається, але хвилюватися не варто — часу до свят ще вдосталь. Одесити завжди готуються до Нового року в своєму стилі — ближче до останніх днів грудня. І часу на все точно вистачить! Ялинкові базари вже чекають на покупців, а вибір настільки різноманітний, що кожен знайде зелену красуню до душі й по кишені. Тож святковий настрій обов’язково прийде, як тільки запах хвої й мандаринів огорне місто.

Нагадаємо, у Києві вже запрацювали офіційні ялинкові базари, де громадяни можуть обрати та купити святкове дерево.

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