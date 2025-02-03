В Одесі не буде світла - де саме

У двох регіонах України відключення світла — ситуація в Одесі
3 лютого 2025 10:50
Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
В Україні вводять екстрені відключення — обмеження вже почали діяти у двох областях — Дніпропетровської та Донецькій. В Одесі ж ситуація поки що стабільна — плануються лише ремонтні роботи, через які частина містян все ж таки залишаться без світла.
Про це повідомили на офіційному сайті міста.
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Північний РЕМ
Сьогодні не буде світла да 12:00 за наступними адресами:
- 9-та, 10-та, 11-та, 13-та, 14-та, 15-а, 19-та, 22-га, 23-тя, 24-та, та 32-га лінія на житловому масиві,
- 10-а Суворовська, 25,
- Героїв оборони Одеси, 14-66,
- Мінаєвська, 11-50,
- Жуліо Кюрі,
- Капітана Кузнєцова, 69-108,
- Бахмутська, 97-165, 123,123-а,125, 82, 99-115,
- Лавкова, 26-45,
- Лесі Українки,
- Марсельська, 1-20,
- Мацієвської, 1-14,
- Шполянська, 33а-71а,
- Орловська, 1-13,
- Пасіонарні, 26,
- Слобідська, 4,
- Тиха, 12-52,
- пров. Професора Беркевича, 2-6,
- пров. 3-й Східчастий, 11,
- просп. Володимира Великого князя, 61-96.
Південний РЕМ
Ремонтні роботи проводитимуться до 17:00 за наступними адресами
- першій лінії Вільямса, 43 19/1,
- Горіхова, 2/уч корп.26,177,192,252,
- Правди, 150-255, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Лінія Марії Демченко, 11,13,
- Авіаторів, 43,
- Академіка Корольова, 43а-59,
- Березанська, 3/корп.12,
- Кастуся Калиновського, 2-38,
- Вершинна, 1-33,
- Вірського, 2,4,
- Дача Ковалевського,
- Естонська, 1а-10а,
- Дениса Максишка, 1б-98,
- Миколи Огренича, 1-8,
- Петра Болбочана, 3-7в,
- Просвіти, 1-11,
- Садовського, 1-47,
- Саксаганського, 1-35,
- Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
- Ігоря Бедзая, 2-10,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- пров. Вільямса, 2-21,
- пров. Водний, 1-21,
- пров. Гетьманський, 4,
- пров. Естонський, 1-13,
- пров. Ковалевського, 9.
Ремонтні роботи проводитимуться до 20:00 за наступними адресами
- Героїв Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.
Центральний РЕМ
Ремонтні роботи проводитимуться до 19:00 за наступними адресами
- Зоопаркова, 1,
- Фонтанська дорога, 17 та 19.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи для одеситів у лютому. А також про ситуацію зі світлом у Харкові.
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