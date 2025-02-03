В Одесі не буде світла - де саме

Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

В Україні вводять екстрені відключення — обмеження вже почали діяти у двох областях — Дніпропетровської та Донецькій. В Одесі ж ситуація поки що стабільна — плануються лише ремонтні роботи, через які частина містян все ж таки залишаться без світла.

Про це повідомили на офіційному сайті міста.

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Північний РЕМ

Сьогодні не буде світла да 12:00 за наступними адресами:

9-та, 10-та, 11-та, 13-та, 14-та, 15-а, 19-та, 22-га, 23-тя, 24-та, та 32-га лінія на житловому масиві,

10-а Суворовська, 25,

Героїв оборони Одеси, 14-66,

Мінаєвська, 11-50,

Жуліо Кюрі,

Капітана Кузнєцова, 69-108,

Бахмутська, 97-165, 123,123-а,125, 82, 99-115,

Лавкова, 26-45,

Лесі Українки,

Марсельська, 1-20,

Мацієвської, 1-14,

Шполянська, 33а-71а,

Орловська, 1-13,

Пасіонарні, 26,

Слобідська, 4,

Тиха, 12-52,

пров. Професора Беркевича, 2-6,

пров. 3-й Східчастий, 11,

просп. Володимира Великого князя, 61-96.

Південний РЕМ

Ремонтні роботи проводитимуться до 17:00 за наступними адресами

першій лінії Вільямса, 43 19/1,

Горіхова, 2/уч корп.26,177,192,252,

Правди, 150-255, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Лінія Марії Демченко, 11,13,

Авіаторів, 43,

Академіка Корольова, 43а-59,

Березанська, 3/корп.12,

Кастуся Калиновського, 2-38,

Вершинна, 1-33,

Вірського, 2,4,

Дача Ковалевського,

Естонська, 1а-10а,

Дениса Максишка, 1б-98,

Миколи Огренича, 1-8,

Петра Болбочана, 3-7в,

Просвіти, 1-11,

Садовського, 1-47,

Саксаганського, 1-35,

Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,

Ігоря Бедзая, 2-10,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,

пров. Вільямса, 2-21,

пров. Водний, 1-21,

пров. Гетьманський, 4,

пров. Естонський, 1-13,

пров. Ковалевського, 9.

Ремонтні роботи проводитимуться до 20:00 за наступними адресами

Героїв Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.

Центральний РЕМ

Ремонтні роботи проводитимуться до 19:00 за наступними адресами

Зоопаркова, 1,

Фонтанська дорога, 17 та 19.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи для одеситів у лютому. А також про ситуацію зі світлом у Харкові.