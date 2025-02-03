Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У двох регіонах України відключення світла — ситуація в Одесі arrow

У двох регіонах України відключення світла — ситуація в Одесі

3 лютого 2025 10:50
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
В Одесі не буде світла - де саме
Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

В Україні вводять екстрені відключення — обмеження вже почали діяти у двох областях — Дніпропетровської та Донецькій. В Одесі ж ситуація поки що стабільна — плануються лише ремонтні роботи, через які частина містян все ж таки залишаться без світла.

Про це повідомили на офіційному сайті міста.

Читайте також:

Північний РЕМ 

Сьогодні не буде світла да 12:00 за наступними адресами:

  • 9-та, 10-та, 11-та, 13-та, 14-та, 15-а, 19-та, 22-га, 23-тя, 24-та, та 32-га лінія на житловому масиві,
  • 10-а Суворовська, 25,
  • Героїв оборони Одеси, 14-66,  
  • Мінаєвська, 11-50,
  • Жуліо Кюрі,
  • Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • Бахмутська, 97-165, 123,123-а,125, 82, 99-115,
  • Лавкова, 26-45,
  • Лесі Українки,  
  • Марсельська, 1-20,  
  • Мацієвської, 1-14,
  • Шполянська, 33а-71а,
  • Орловська, 1-13,  
  • Пасіонарні, 26,
  • Слобідська, 4,
  • Тиха, 12-52,
  • пров. Професора Беркевича, 2-6,
  • пров. 3-й Східчастий, 11,
  • просп. Володимира Великого князя, 61-96.

Південний РЕМ

Ремонтні роботи проводитимуться до 17:00 за наступними адресами

  • першій лінії Вільямса, 43 19/1,
  • Горіхова, 2/уч корп.26,177,192,252,
  • Правди, 150-255, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Лінія Марії Демченко, 11,13,
  • Авіаторів, 43,
  • Академіка Корольова, 43а-59,
  • Березанська, 3/корп.12,
  • Кастуся Калиновського, 2-38,
  • Вершинна, 1-33,
  • Вірського, 2,4,
  • Дача Ковалевського,
  • Естонська, 1а-10а,
  • Дениса Максишка, 1б-98,
  • Миколи Огренича, 1-8,
  • Петра Болбочана, 3-7в,
  • Просвіти, 1-11,
  • Садовського, 1-47,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Чикаленко Євгена, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
  • Ігоря Бедзая, 2-10,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й  Амундсена,
  • пров. Вільямса, 2-21,
  • пров. Водний, 1-21,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • пров. Естонський, 1-13,
  • пров. Ковалевського, 9.

Ремонтні роботи проводитимуться до 20:00 за наступними адресами

  • Героїв Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.

Центральний РЕМ

Ремонтні роботи проводитимуться до 19:00 за наступними адресами

  • Зоопаркова, 1, 
  • Фонтанська дорога, 17 та 19. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи для одеситів у лютому. А також про ситуацію зі світлом у Харкові.

Одеса ремонт міста Новини Одеси ДТЕК
Реклама
Реклама
Реклама