Цены на свет в феврале для одесситов

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини. LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Жители Одессы следят за возможным ростом тарифов на свет, ведь в условиях экономической нестабильности любое повышение цен вызывает беспокойство. Спешим успокоить горожан: до конца отопительного сезона тариф на электроэнергию повышать не будут.

Новости.LIVE рассказывают, сколько одесситам придется тратить на электричество в феврале.

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Во время отопительного сезона для бытовых потребителей стоимость света будет такой же, которую установили еще в июне. А именно:

4,32 грн/кВт-ч — тариф для большинства бытовых потребителей;

2,64 грн/кВт-ч — для одесситов, которые обогреваются электроэнергией, во время отопительного сезона (если потребление не превышает 2000 кВт-ч/мес.).

Добавим, те, кто использует двухзонные счетчики, могут экономить в ночное время — с 23:00 до 07:00. Именно в эти часы электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Напомню, недавно мы писали о ценах на свет в 2025-м. А также о стоимости воды для одесситов в феврале.