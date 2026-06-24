У Криму знищили ППО та вдарили по аеродромах РФ: атака СБУ

Дим в Керчі після атаки. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили військові об’єкти російської армії. Під удар потрапили системи ППО та інфраструктура ворожих аеродромів. Операція завдала нових втрат окупантам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Ураження цілей

За даними СБУ, українські спецпризначенці завдали ударів по засобах протиповітряної оборони РФ у районі Керченської протоки, а також по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське". На аеродромі "Саки" попередньо уражено чотири ангари, де зберігалася авіаційна техніка. Також пошкоджено об’єкти військової інфраструктури росіян.

Втрати ворога

Поблизу Керчі українські сили уразили дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". У СБУ зазначили, що це вже четвертий знищений комплекс "Панцир-С1" у цьому районі внаслідок роботи підрозділів "Альфи".

Українська спецслужба наголошує, що кожен уражений об’єкт послаблює військові можливості Росії в Криму та відкриває більше можливостей для подальших ударів по окупаційних силах.

Ураження інфраструктури

У Севастополі українські безпілотники уразили головну електропідстанцію, яка розподіляє електроенергію від Балаклавської ТЕС. За даними Сил безпілотних систем, по об’єкту завдали сім ударів.

Операцію виконали підрозділи 1-го окремого центру СБС за координації Центру глибинного ураження. Загалом протягом ночі дрони результативно уразили 48 оперативних і планових військових цілей у тилу російських військ на тимчасово окупованих південних територіях.

Проблеми зі світлом

В окупованому Криму погіршилася ситуація з електропостачанням. Найбільші проблеми зафіксували у Севастополі та західній частині півострова. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник постпреда президента України в АР Крим Денис Чистіков. За його словами, у Севастополі через відсутність електроенергії зупинився електротранспорт, а батьків попросили не приводити дітей у дитсадки або попередили, що там працюватимуть за умов сухого пайка.

"Станом на ранок без світла є місто Севастополь, там припинили функціонування електротранспорт. Також дошкільні заклади попросили батьків лишати дітей вдома", — повідомив Чистіков.

Він також зазначив, що без електропостачання залишаються райони західної частини Криму — Сакський район, Євпаторія, Джанкой та Красноперекопськ. Там напередодні світло частково повертали, а сьогодні окупаційна влада знову обіцяє відновити подачу електроенергії.

Дефіцит пального

Паралельно в окупованому Криму загострилася ситуація з пальним. Продаж на автозаправках обмежили, а після наради в Кремлі дозволили частково перевозити пальне через Кримський міст і так званий сухопутний коридор. Чистіков розповів, що ці заходи не вирішують проблему, оскільки дефіцит пального зберігається, а в регіоні почав розвиватися нелегальний ринок.

"Було дозволено провозити паливо з собою через Кримський міст в обсязі 200 літрів на автомобіль. Через сухопутний коридор — 240 літрів", — зазначив він.

За його словами, раніше через Кримський міст можна було перевозити лише 100 літрів. Водночас навіть у Краснодарському краї РФ, звідки везуть пальне, діють обмеження на заправках, тому кримчани фактично не можуть скористатися встановленими лімітами. На тлі нестачі вартість пального на незаконному ринку, за словами Чистікова, зросла у 7–8 разів.

Як повідомляли Новини.LIVE, удари по об'єктах у Криму та поблизу Керченської протоки продовжують послаблювати російську логістику на окупованому півострові. Цей процес триває вже не перший рік і поступово скорочує можливості ворога. Особливу увагу привертають атаки по об'єктах з обох боків Керченської протоки. Завдання щодо Кримського мосту залишається актуальним.

Також Новини.LIVE писали, що серія ударів по мостах, логістичних вузлах та об'єктах інфраструктури в окупованому Криму може суттєво ускладнити постачання російських військ. Кримський міст залишається важливим маршрутом для окупантів, хоча його використовують значно обережніше, ніж раніше.