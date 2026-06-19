Удари по логістиці армії РФ в Криму: ГУР про удари по ворогу

Знищене авто на трасі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Війна між Україною та Росією триває не лише на передовій, а й у боротьбі за постачання військ. Українські Сили оборони системно атакують логістичні маршрути та об'єкти, які забезпечують окупаційну армію, зокрема в Криму. Для цього використовують різні засоби ураження, серед яких дедалі більшу роль відіграють безпілотники. Водночас військові продовжують шукати нові способи послаблення можливостей противника.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.



Боротьба за постачання

Забезпечення армії боєприпасами, пальним і технікою залишається одним із ключових факторів у війні. Саме тому російська сторона намагається постійно розширювати свої логістичні можливості для підтримки військ на окупованих територіях України, зокрема в Криму. Водночас українські Сили безпеки та оборони від початку повномасштабного вторгнення ведуть системну боротьбу проти таких маршрутів і об'єктів. Удари по логістиці дозволяють зменшувати бойові можливості окупаційної армії та ускладнювати її дії на фронті.

"Логістика — це судини війни. Коли мова йде про логістику, ми говоримо про військову логістику і це все є законними цілями", — наголосив Андрій Юсов.

Андрій Юсов про логістику. Фото: Новини.LIVE

Зростаюча роль дронів

Останніми роками безпілотні системи стали одним із найефективніших інструментів для ударів по військових об'єктах противника. Дрони дозволяють завдавати точкових ударів на значній відстані та уражати важливі цілі без ризику для особового складу. Саме тому їхня роль у боротьбі з російською логістикою продовжує зростати. Проте безпілотники залишаються лише частиною ширшої стратегії, яку використовують українські сили.

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"Роль безпілотних систем, дронових атак тут зростає і є надзвичайно важливою. Втім, це не єдині інструменти, які використовують Сили безпеки і оборони", — заявив Юсов.

Пошук нових рішень

Українські військові постійно вдосконалюють методи боротьби з окупаційними силами. Йдеться не лише про нові види озброєння, а й про тактику їхнього застосування. Завдяки цьому вдається знаходити вразливі місця в системі забезпечення противника та завдавати йому додаткових втрат. У ГУР запевняють, що така робота триватиме й надалі.

"Вони шукають і використовують нові і вдосконалені засоби та прийоми їх застосування. Ця робота буде продовжена", — додав представник ГУР.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські захисники планомірно відрізають окупований півострів від російського постачання. Через успішні удари по мостах та залізниці загарбники опинилися на межі повної логістичної блокади. Ситуація з безпекою змушує цивільних росіян масово тікати, а військові невдовзі втратять можливість запускати ракети.

Також Новини.LIVE писали, що будь-яка російська військова база поблизу кордонів України є потенційним джерелом небезпеки. На території так званого Придністров'я, що межує з Одеською областю, сьогодні перебувають не лише російські військові, а й агентура ворога. Наразі можна спостерігати, як ці "миротворці" активно використовуються як інструмент дестабілізації ситуації не лише в Україні, а й у Молдові. Потік дезінформації не припиняється, а мешканців регіону намагаються залучати до лав окупаційної армії.