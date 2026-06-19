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Главная Одесса Давление на РФ в Крыму: логистика законная цель для Украины

Давление на РФ в Крыму: логистика законная цель для Украины

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 15:00
Удары по логистике армии РФ в Крыму: ГУР о нанесении ударов по противнику
Разбитая машина на трассе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Война между Украиной и Россией продолжается не только на передовой, но и в борьбе за снабжение войск. Украинские Силы обороны систематически наносят удары по логистическим маршрутам и объектам, обеспечивающим оккупационную армию, в частности в Крыму. Для этого используются различные средства поражения, среди которых всё большую роль играют беспилотники. В то же время военные продолжают искать новые способы ослабления возможностей противника.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Борьба за снабжение

Обеспечение армии боеприпасами, топливом и техникой остается одним из ключевых факторов в войне. Именно поэтому российская сторона пытается постоянно расширять свои логистические возможности для поддержки войск на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. В то же время украинские Силы безопасности и обороны с начала полномасштабного вторжения ведут системную борьбу против таких маршрутов и объектов. Удары по логистике позволяют снижать боевые возможности оккупационной армии и затруднять ее действия на фронте.

"Логистика — это артерии войны. Когда речь идет о логистике, мы говорим о военной логистике, и все это является законными целями", — подчеркнул Андрей Юсов.

Удари по логістиці РФ
Андрей Юсов о логистике. Фото: Новини.LIVE

Растущая роль дронов

В последние годы беспилотные системы стали одним из самых эффективных инструментов для нанесения ударов по военным объектам противника. Дроны позволяют наносить точечные удары на значительном расстоянии и поражать важные цели без риска для личного состава. Именно поэтому их роль в борьбе с российской логистикой продолжает расти. Однако беспилотники остаются лишь частью более широкой стратегии, которую используют украинские силы.

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"Роль беспилотных систем и дроновых атак здесь растет и является чрезвычайно важной. Впрочем, это не единственные инструменты, которые используют Силы безопасности и обороны", — заявил Юсов.

Поиск новых решений

Украинские военные постоянно совершенствуют методы борьбы с оккупационными силами. Речь идет не только о новых видах вооружения, но и о тактике их применения. Благодаря этому удается находить уязвимые места в системе обеспечения противника и наносить ему дополнительные потери. В ГУР уверяют, что такая работа будет продолжаться и в дальнейшем.

"Они ищут и используют новые и усовершенствованные средства и приемы их применения. Эта работа будет продолжена", — добавил представитель ГУР.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские защитники планомерно отрезают оккупированный полуостров от российских поставок. Из-за успешных ударов по мостам и железной дороге захватчики оказались на грани полной логистической блокады. Ситуация с безопасностью вынуждает гражданских россиян массово бежать, а военные вскоре лишатся возможности запускать ракеты.

Также Новини.LIVE писали, что любая российская военная база вблизи границ Украины является потенциальным источником опасности. На территории так называемого Приднестровья, граничащего с Одесской областью, сегодня находятся не только российские военные, но и агентура врага. Сейчас можно наблюдать, как эти «миротворцы» активно используются в качестве инструмента дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в Молдове. Поток дезинформации не прекращается, а жителей региона пытаются привлечь в ряды оккупационной армии.

Крым логистика поставки
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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