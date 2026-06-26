У Криму зростає напруга через очікування деокупації: Чубаров

Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Настрої в тимчасово окупованому Криму дедалі більше розділяють людей. Одні чекають на звільнення півострова й вірять, що українські удари наближають цей момент. Інші, навпаки, бояться можливого наступу Сил оборони України та відповідальності за свої дії.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Різні настрої

За словами Чубарова, тисячі жителів Криму, які залишаються відданими Україні, готові миритися з труднощами та погіршенням економічної ситуації, якщо це допоможе повернути півострів під український контроль. Водночас, каже він, люди бояться, щоб нинішні події не завершилися черговим розчаруванням.

"Деякі люди прямо нам кажуть: "Зробіть усе, щоб не було розчарування". Коли ми запитуємо, у чому саме було розчарування, вони відповідають, що колись їм уже обіцяли контрнаступ", — розповів Чубаров.

Колаборанти бояться

За словами голови Меджлісу, зовсім інші настрої панують серед колаборантів і громадян Росії, які незаконно оселилися в Криму після його окупації у 2014 році. Він зазначив, що таких людей може бути близько мільйона. Чубаров розповів, що вони уважно стежать за подіями навколо півострова, обговорюють можливий розвиток ситуації та вже замислюються над тим, чи доведеться залишати Крим.

"Вони думають, чи доведеться їм бігти з Криму, чекають додаткових сигналів. Можливо, це буде знесення Керченського мосту чи його потужне руйнування. Ці люди майже на валізах", — заявив він.

За словами Чубарова, українські удари по російських військових і логістичних об'єктах створюють для окупаційної влади дедалі більше проблем та посилюють відчуття невизначеності серед тих, хто підтримує окупацію півострова.

Як повідомляли Новини.LIVE, питання Криму не зникає з порядку денного війни. Українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах на окупованому півострові, поступово послаблюючи можливості російської армії. Водночас партнери України обговорюють нові кроки підтримки, які можуть посилити тиск на Росію. Експерти вважають, що нинішні події є частиною довгострокової стратегії щодо Криму.

Також Новини.LIVE писали, що на Приморських сходах Одеси розгорнули кримськотатарський прапор. Акцію присвятили Дню кримськотатарського прапора, який щороку відзначають 26 червня. До заходу долучилися представники кримськотатарської громади, громадських організацій, медіа та жителі міста. Прапор став символом підтримки корінного народу України та нагадуванням про тимчасово окупований Крим.