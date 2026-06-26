У центрі Одеси розгорнули кримськотатарський прапор (фото)

Люди несуть прапор. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Приморських сходах Одеси розгорнули кримськотатарський прапор. Акцію присвятили Дню кримськотатарського прапора, який щороку відзначають 26 червня. До заходу долучилися представники кримськотатарської громади, громадських організацій, медіа та жителі міста. Прапор став символом підтримки корінного народу України та нагадуванням про тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Символ єдності та незламності

У центрі Одеси учасники акції розгорнули кримськотатарський прапор — один із головних символів корінного народу України. Захід присвятили не лише пам'ятній даті, а й підтримці жителів тимчасово окупованого Криму. Під час зустрічі говорили про історію кримськотатарського народу, його боротьбу за право жити на рідній землі та значення Криму для всієї України. Організатори переконані, що такі події допомагають не втрачати увагу до теми окупованого півострова.

Люди тримають прапор. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає табличку. Фото: Новини.LIVE

Серед учасників була представниця видання Crimea Daily Поліна, яка сама родом із Криму. Вона переконана, що День кримськотатарського прапора має значення не лише для кримських татар, а й для всіх українців.

"Це наш символ, у тому числі на державному рівні, тому що кримські татари — це частина нашого народу. Це люди, які під час окупації залишилися на боці України та протягом усього свого існування боролися за Крим, а після цього — і за Україну. Це наші союзники, це серце Криму і, відповідно, серце нашої країни. Ці люди завжди будуть допомагати нам повертати наші території", — розповіла Поліна.

Поліна про важливість заходу. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції розгорнули прапор. Фото: Новини.LIVE

Кримські татари з прапором. Фото: Новини.LIVE

Пам'ять, яку не можна втратити

Окремою частиною заходу став творчий виступ, присвячений кримськотатарському народу. Перед присутніми прозвучав авторський твір про історичну пам'ять, боротьбу за свободу та віру в повернення Криму. У ньому згадувалися репресії, депортація та сучасні виклики, з якими стикається корінний народ України. Центральним образом виступу став кримськотатарський прапор як символ незламності й надії.

"Кримськотатарський прапор — це надія на майбутнє. Це надія і сили прокидатися кожного ранку та продовжувати боротьбу. Бо без вільного Криму не буде вільної України, а без сильної України не буде відродження Криму. Для мене цей прапор є символом свободи, гідності та пам'яті про свій народ", — сказала кримська татарка Азіза Ескендер.

Азіза розповіла про Крим. Фото: Новини.LIVE

Дівчина виконує пісню. Фото: Новини.LIVE

Люди під час гімну. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з табличкою в руках. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, Служба безпеки України провела чергову спецоперацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Бійці Центру спецоперацій "Альфа" уразили військові об’єкти російської армії. Під удар потрапили системи ППО та інфраструктура ворожих аеродромів. Операція завдала нових втрат окупантам.

Також Новини.LIVE писали, що питання Криму не зникає з порядку денного війни. Українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах на окупованому півострові, поступово послаблюючи можливості російської армії. Водночас партнери України обговорюють нові кроки підтримки, які можуть посилити тиск на Росію. Експерти вважають, що нинішні події є частиною довгострокової стратегії щодо Криму.