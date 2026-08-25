Удар по КПП на Одещині: стало відомо коли відновлять роботу

Рятувальник гасить пожежу після атаки на КПП. Фото: ДСНС Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська вночі атакували пункт пропуску "Виноградівка" на Одещині. Через пошкодження він тимчасово не пропускає людей і транспорт. Роботу КПП можуть відновити за кілька днів, якщо вдасться облаштувати тимчасові конструкції. Наразі потік перенаправляють на сусідні пункти пропуску.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Пошкодження КПП

Пункт пропуску "Виноградівка" на Одещині після нічної атаки Росії тимчасово не працює. Через значні пошкодження прикордонної інфраструктури там зараз неможливо проводити пропускні операції для людей і транспорту. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що під час небезпеки пропуск людей і транспорту на пункті зупинили. Це дозволило уникнути жертв серед тих, хто перетинав кордон.

"Коли є небезпека від дій противника, то пропускні операції припиняються на тому чи іншому пункті пропуску. Так це було і цієї ночі у Виноградівці, але знову ж таки прикордонна інфраструктура зазнала великих ушкоджень і фактично цей пункт пропуску зараз тимчасово не функціонує", — зазначив речник ДПСУ.

За словами Демченка, відновити роботу КПП можна буде лише після того, як там створять безпечні умови для роботи прикордонників та митників.

Атаки стали системними

Речник ДПСУ вважає, що російські війська вже не вперше атакують пункти пропуску на Одещині. Минулого тижня під удар потрапив КПП "Табаки", який розташований неподалік від "Виноградівки". Демченко також зазначив, що удари по прикордонній інфраструктурі фіксували і на інших напрямках — як на кордоні з Молдовою, так і з Румунією.

"Це вже, на жаль, не вперше, коли ворог б'є по пунктах пропуску на Одещині, і на кордоні з Молдовою, і, власне, на кордоні з Румунією. Але і минулого тижня, і цього разу, на жаль, інфраструктура пунктів пропуску досить сильно пошкоджена", — зауважив Демченко.

За словами речника ДПСУ, пошкодження наразі не дають повноцінно проводити пропускні операції.

Коли відновлять роботу

Точний термін відновлення "Виноградівки" залежатиме від того, чи вдасться швидко встановити тимчасові конструкції. Вони мають забезпечити місця для роботи прикордонної та митної служб. Якщо це буде можливо, КПП можуть запустити значно швидше, ніж у разі повного відновлення зруйнованих постійних конструкцій.

"На минулому тижні, коли ворог атакував Табаки, то фактично на наступний день вже вдалося саме через розміщення тимчасових конструкцій, де облаштовувалися робочі місця для контролюючих служб, поновити пропускні операції. Сподіваюся, що у Виноградівці в подібний спосіб вдасться за кілька днів поновити функціонування цього напрямку", — зауважив Андрій Демченко.

Водночас речник наголосив, що спочатку потрібно оцінити безпеку території та можливість розміщення тимчасових споруд.

Чи зростуть черги

"Виноградівка" не належить до великих пунктів пропуску, однак цей напрямок активно використовували для перетину кордону. За словами Демченка, сусідні КПП мають можливість прийняти додатковий потік людей і транспорту. Тому наразі його закриття не призвело до значного збільшення черг на інших пунктах пропуску в цьому регіоні.

"Сусідні пункти пропуску спроможні також забезпечити ту кількість людей, які обирають цей регіон для перетину кордону, і до великих черг те, що не функціонує на даний момент Виноградівка, не призводить", — додав він.

У ДПСУ радять перед поїздкою стежити за ситуацією на пунктах пропуску та враховувати завантаженість різних напрямків.

Куди перенаправляють потік

Наразі транспортний потік із "Виноградівки" перенаправляють на сусідні пункти пропуску. Люди можуть самостійно обирати напрямок залежно від маршруту та завантаженості КПП. За словами Демченка, зараз потік скеровують до пунктів пропуску "Табаки" та "Навітроя".

"Люди, моніторячи інформацію про пункти пропуску в цьому регіоні, зважаючи на логістичні напрямки, куди їм зручніше і куди їм необхідно дістатися, можуть самі обрати напрямки. Але на даний момент транспортний потік перенаправляється до пунктів пропуску Табаки та Навітроя", — підсумував речник.

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