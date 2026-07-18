Удар по Одещині: росіяни атакували місце роботи рятувальників

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС в Одеській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє цивільних дістали поранення. Також ворог повторно атакував місце, де рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

Пошкоджена автівка рятувальників. Фото: ДСНС в Одеській області

Росія атакувала іноземне судно

За даними Олега Кіпера, росіяни атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

"На жаль, загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади", — повідомив Олег Кіпер.

Рятувальники потрапили під повторний удар

Після першої атаки на місці працювали підрозділи ДСНС, які ліквідовували її наслідки. Однак під час виконання робіт російські війська завдали повторного удару саме по місцю роботи вогнеборців.

"Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав", — зазначив Олег Кіпер.

Атакована машина ДСНС. Фото: ДСНС в Одеській області

Водночас у ДСНС наголосили, що російські війська свідомо завдали повторного удару по місцю роботи екстрених служб.

"Ворог вкотре доводить, що його свідомою метою є знищення тих, хто рятує людські життя та ліквідовує наслідки російського терору", — повідомили у ДСНС.

Рятувальник під час роботи. Фото: ДСНС в Одеській області

Атака по Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що увечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Під обстріл потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали дитячий садок, два багатоквартирні будинки, триповерховий і п'ятиповерховий житлові будинки, будівля церкви, територія скверу та сім автомобілів. Унаслідок атаки загинули двоє людей — 61-річна жінка та 70-річний чоловік. Поранення отримали дев'ятеро людей, серед яких двоє хлопчиків віком 9 і 13 років. Також постраждали троє жінок віком від 22 до 41 року та четверо чоловіків віком від 19 до 60 років.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни ввечері у п'ятницю, 17 липня, атакували ракетою портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне судно та є постраждалі.