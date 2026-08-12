Удари по портах Одещини: альтернативні маршрути не врятують

Палаюче судно біля Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія регулярно атакує об’єкти морської інфраструктури та судна в Одеській області. Через небезпеку частина судновласників відмовляється заходити в українські порти. Якщо морські перевезення скоротяться, альтернативні маршрути не зможуть повністю компенсувати втрати. Це створює серйозні ризики для українського експорту.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц, передає Новини.LIVE.

Порти під атаками

Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини та суднах створюють дедалі більше ризиків для роботи морського коридору. Через це судновласники можуть відмовлятися від заходу в українські порти побоюючись за безпеку екіпажів і суден. За словами експерта з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олега Саркіца, повноцінної заміни портам Великої Одеси інші маршрути наразі не мають.

"Ми розуміємо, що повністю ми не зможемо замінити, наприклад, вантажопотік 60–70 мільйонів тонн, які проходили через порти Великої Одеси", — зазначив Саркіц.

Не ті обсяги

За оцінкою експерта, через порти Великої Одеси щороку проходило близько 60–70 млн тонн вантажів. Значну частину становила аграрна продукція — близько 40 млн тонн. Також через морські порти експортували приблизно 30 млн тонн руди та 3–4 млн тонн металургійної продукції. У середньому це близько 6 млн тонн вантажів на місяць. Водночас маршрут через Молдову може пропускати лише близько 400 тис. тонн.

"Тобто це неспівставні цифри і собівартість логістичного навантаження буде набагато вищою", — пояснив Саркіц.

Дорожча логістика

Вартість доставки вантажів також може стати серйозною проблемою для українських експортерів. За словами експерта, залізнична доставка до портів Великої Одеси територією України коштувала близько 40–45 доларів за тонну. Якщо ж вантажі спрямовувати до румунської Констанци через Молдову, вартість може зрости приблизно до 140 доларів за тонну.

"І відповідно, наша продукція не буде конкурентоспроможною на зовнішніх ринках, її купувати ніхто не буде", — сказав експерт.

Він також звернув увагу на західні маршрути через Угорщину, Словаччину та Польщу. Там додатковою проблемою є різна ширина залізничної колії, що збільшує витрати та час доставки.

Таким чином, альтернативні шляхи можуть допомогти Україні в разі проблем із морським експортом, але повністю замінити порти Великої Одеси вони не здатні.

Атаки посилюються

Інтенсивність російських атак на українську портову інфраструктуру продовжує зростати. Лише за перші дні серпня зафіксували п’ять ударів по портових об’єктах, три атаки на цивільні судна в портах та ще дві — на судна, які перебували в Українському морському коридорі.

У липні масштаби атак були ще більшими. За місяць Росія здійснила 67 атак на об’єкти морських портів, 35 — на цивільні судна в портах і 22 — на судна в Українському морському коридорі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія останніми місяцями значно посилила атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України. Найбільший тиск фіксують у Чорному морі, де ворог намагається ускладнити роботу морського коридору. Ситуація залишається складною, однак українські захисники продовжують оборону. Морський експорт повністю не зупинений.

Також Новини.LIVE писали, що російський Чорноморський флот фактично втратив можливість вільно діяти у Чорному морі. Більшість кораблів РФ не виходить у відкриту акваторію, а ракетні пуски росіяни проводять безпосередньо з гаваней. Водночас для Одеси та морського коридору залишаються серйозні загрози з боку авіації, ракет і безпілотників.