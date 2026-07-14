Українські моряки знищили корабель ФСБ РФ "Ізумруд"
Військово-Морські сили Збройних сил України знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ Росії "Ізумруд". Операцію виконали українські військові моряки із застосуванням морського безекіпажного комплексу Sargan-3000.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ВМС.
Знищення російського корабля "Ізумруд"
"Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці.
Що відомо про "Ізумруд"
ПСКР "Ізумруд" спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Його довжина — 62,5 м. Водотоннажність — близько 630-750 тонн, а максимальна швидкість — до 27 вузлів.
Як писали Новини.LIVE, раніше біля Криму Сили оборони знищили ще один російський корабель. Серед уражених цілей також були системи ППО, залізнична інфраструктура та паливні запаси.
А 1 липня СБУ вдарила по ангарах із винищувачами на аеродромі в Криму. Після атаки на одному з об'єктів спалахнула пожежа.
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