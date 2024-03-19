В Миколаєві прогримів потужний вибух

Вибух у Миколаєві. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

У Миколаєві та передмісті пролунали потужні вибухи сьогодні, 19 березня. Окупанти атакують балістикою.

Про це повідомляють моніторингові пабліки у Telegram.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот.

Попередньо відомо, що область атакували з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили у напрямку півдня декілька балістичних ракет. Офіційного підтвердження щодо вибухів наразі немає.

Повідомлення про пуски ракет. Фото: скриншот.

Нагадаємо, сьогодні зранку була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошували у Донецькій, Полтавській та Черкаській областях. Моніторингові канали попереджали про загрозу балістики.

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Додамо, у ніч проти 19 березня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що окупанти запустили у бік регіону розвідувальні дрони. БпЛА буди знищені на підльоті до міста.