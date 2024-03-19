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В Миколаєві прогримів потужний вибух

19 березня 2024 11:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Миколаєві прогримів потужний вибух
Вибух у Миколаєві. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Миколаєві та передмісті пролунали потужні вибухи сьогодні, 19 березня. Окупанти атакують балістикою. 

Про це повідомляють моніторингові пабліки у Telegram.

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Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот. 

Попередньо відомо, що область атакували з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили у напрямку півдня декілька балістичних ракет. Офіційного підтвердження щодо вибухів наразі немає. 

В Миколаєві прогримів потужний вибух - фото 2
Повідомлення про пуски ракет. Фото: скриншот. 

Нагадаємо, сьогодні зранку була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошували у Донецькій, Полтавській та Черкаській областях.  Моніторингові канали попереджали про загрозу балістики. 

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Додамо, у ніч проти 19 березня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що окупанти запустили у бік регіону розвідувальні дрони. БпЛА буди знищені на підльоті до міста.

Одеса
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