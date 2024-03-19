В Миколаєві прогримів потужний вибух
У Миколаєві та передмісті пролунали потужні вибухи сьогодні, 19 березня. Окупанти атакують балістикою.
Про це повідомляють моніторингові пабліки у Telegram.
Попередньо відомо, що область атакували з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили у напрямку півдня декілька балістичних ракет. Офіційного підтвердження щодо вибухів наразі немає.
Нагадаємо, сьогодні зранку була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Також тривогу оголошували у Донецькій, Полтавській та Черкаській областях. Моніторингові канали попереджали про загрозу балістики.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Додамо, у ніч проти 19 березня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо відомо, що окупанти запустили у бік регіону розвідувальні дрони. БпЛА буди знищені на підльоті до міста.
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